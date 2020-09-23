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即市新聞

23/09/2020 10:08

【新冠肺炎】內地今起全面恢復澳門自由行，賭業人士不寄厚望

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隨著新冠肺炎疫情紓緩，澳門「被封關」１８０日後，今日（
２３日）內地全面恢復訪澳自由行，適逢十一黃金周加上中秋節假期，不少人憧憬經濟出現「小
陽春」。不過，有澳門賭業人士認為通關後未必即時刺激到經濟，因為內地經濟依然疲弱。
　　據澳門旅遊局官方微博，今日起，國家移民局恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注（含個人旅
遊和團隊旅遊）。除居住在疫情中、高風險地區人員及申請前１４天內有疫情中、高風險地區旅
遊史的人員赴澳門出入境證件及簽注申請暫不受理，其他遊客只需準備７天有效期核酸檢測陰性
證明，以及７天內核酸陰性信息的「健康碼」，就可以免隔離入境澳門。

＊澳門政府４億元振興旅遊業＊

　　澳門當局為加快中央恢復內地居民赴澳門旅遊，５月３日起恢復關閘口岸及港珠澳大橋口岸
的原有通關時間，５月１０日澳門健康碼與廣東健康碼互認開通，上月１２日珠海居民赴澳門旅
遊簽註辦理恢復，上月２６日廣東省居民恢復辦理赴澳門旅遊簽註。隨著逐步邁向通關，澳門政
府投放４億元振興旅遊業。
　　有澳門零售業人士表示，自從上月已恢復廣東省居民赴澳旅遊，生意開始有起色，希望進一
步通關後，澳門經濟可以快速復蘇。不過亦有澳門賭業人士表示，賭廳情況與封關時沒有兩樣，
對恢復內地訪澳自由行持觀望態度，不太樂觀，因為內地經濟依然疲弱，影響旅澳意欲。
（ｈｙ）

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