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即市新聞

23/09/2020 10:29

【紓困措施】百佳稱另備３２００萬元現金券讓全港市民抽獎

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府要求兩大超市申請第二期保就業計劃後回饋社會，百佳超
級巿場表示，會透過２０個社福機構向弱勢社群派發４０００萬元現金券之外，將另外預備
３２００萬元現金券，讓全港巿民抽獎。
　　百佳所屬的屈臣氏集團首席營運總監倪文玲於電台節目表示，過往幾星期與政府溝通，有提
過以直接購物八折，以及在超巿消費送現金券模式，將百佳獲得的保就業津貼總額一半回饋巿民
，但不獲接納，所以決定以抽獎模式進行。
　　她表示，抽獎的巿民不用消費，初步決定可透過上網或電話，以電話號碼及身份證４個字作
登記，抽中後用作核對身份，詳情預料今日稍後宣布，亦會以現金回饋旗下員工。
　　至於獲派發現金券的弱勢社群，倪文玲就表示，２０個社福機構派發現金券時，會做登記等
以免重複領取，預計現金券１０月初印好，１０月內可派到有關人士手上。

＊百佳、惠康獲批「保就業」計劃第二期申請＊

　　政府發言人周二（２２日）表示，兩間連鎖超級市場惠康和百佳的「保就業」計劃第二期申
請已經獲批，涉及工資補貼分別為１﹒８５億元和１﹒６２億元，承諾受薪僱員人數分別為１萬
和８２１５人。不過，發言人指出，政府在考慮「保就業」計劃第一期的情況和社會各界的意見
後，於推出第二期計劃時加入了新要求，包括在批准惠康及百佳兩間連鎖超級市場提出的工資補
貼申請前，會先考慮相關集團回饋社會的建議。兩間連鎖超級市場已向政策創新與統籌辦事處（
創新辦）提交的回饋建議並獲批准，而它們就第二期計劃提出的工資補貼申請亦已獲批。
（ｈｙ）

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