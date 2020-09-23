《小傳日記》問「缸」能有幾多愁，恰似大象一跌無回頭！

《小傳日記》喺科技股強勢反彈下，隔晚終止美股止跌回升，不過香江魚缸繼續死氣沉沉，

完成跟唔到美股步伐，主要係畀大笨象（００００５）抽住後腿，全日好淡爭持。恆指低開１５

點後，曾倒升７３點，見２３７９０半日高位。可惜大笨象低處未算低，早上１０點幾就失守２

８蚊「鐵底」，拖累大市掉頭向下，一度跌１５６點，見２３５５９點全日低位，再創６月１日

後最低。午後道指期貨上揚，加上Ａ場造好，大市好淡爭持後，尾市「綠燈轉眼變成紅燈」再次

轉升，最終收報２３７４２，升２５點或升０﹒１１％，國企指數報９５５８，跌１８點或跌０

﹒１９％。呢排個市咁波動，即使今日彈返少少，缸友們都繼續忍手，全日成交得返９８４﹒８

４銀，縮水７巴仙。科指收造７２９８，升６５點，今日跑贏大市。

Ａ股表現精神，上證綜指收報３２７９，升５點或升唔夠半巴仙，深證成指收報１３１１０

，升８６點或升近１巴仙，兩市成交僅６６０７億人仔，按日減少近６巴仙，且創下自６月１０

日以來成交新低。

大隻藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）跳起近１巴仙，報７７﹒９５銀。生發發（００３

８８）揚逾１巴仙，報３６８﹒２銀；神州移動（００９４１）升逾１巴仙，報５０﹒９銀。四

大內銀齊齊破底，建行（００９３９）唔見近２巴仙，報５﹒１８銀；工行（０１３９８）、農

行（０１２８８）齊齊走低逾１巴仙，分別報４﹒１１銀及２﹒４６銀；中行（０３９８８）軟

近１巴仙，報２﹒４６銀。中生製藥（０１１７７）飛起近３巴仙，報８﹒９銀；係全日表現最

好藍戰士。



＊廿八關曾穿大象最心酸；自由行再臨賭仔會否沉＊



花旗話，大象一旦被列入不可體實體清單，即使罰則唔辣，神州業務都會因為客戶減少交易

而受累，最壞情況可能會被迫出售喺神州嘅投資。而大象今日盤中最低見２７﹒５銀，穿咗２８

銀「世紀供股價」，兼創近９年新低，但之後買盤算積極，收市居然倒升１格，報２８﹒７５銀

，全日錄１﹒５２億資金?流入。據了解，２００９年有分供股嘅缸友，過去１０年一共收到４

３次股息，每股３８銀，唔知可唔可以釋懷呢？

至於渣打（０２８８８），花旗話佢神州業務佔比同大象差唔多，但政治風險較低，亦都可

能受制；渣打抽高近３巴仙，報３５銀。東亞（０００２３）宣布啟動出售東亞人壽保險的流程

，有報道估成件事可以籌到最多４６﹒５億，東亞踼高逾１巴仙，報１５﹒８８銀。小象（００

０１１）碌低逾１巴仙，報１１４銀；中銀（０２３８８）軟近１巴仙，報２０﹒９５銀。

今日神州去馬交嘅自由行全面恢復，賭仔有望再吸北水。不過瑞信就唱淡，話開放自由行唔

代表賭收會有Ｖ形反彈，預期今個月博彩總收入按年蒸發約九成，而１０月或者１１月都好難出

現有意義嘅復甦，提醒賭仔個價短期會有風險呀。賭仔今日個別發展，銀娛（０００２７）同金

沙（０１９２８）齊齊升３格，報５３﹒３５銀同３０﹒９銀。永利（０１１２８）踼高近１巴

仙，報１２﹒４６銀；美高梅（０２２８２）走低近３巴仙，報９﹒６５銀；新濠國際（００２

００）無咗逾１巴仙，報１４﹒３銀。



＊科指有支持科網佬上移；疫苗就出爐生科佬飛高＊



今日科指同大市分開發展，其中升勢最強有鴻騰精密（０６０８８）飆上近５巴仙，報３﹒

２５銀；而ＡＴＭＸＪ今日更要全線飛高，美團（０３６９０）領跑起哄逾３巴仙，報２５０銀

；小米（０１８１０）跳高近２巴仙，報２０﹒８５銀；阿里（０９９８８）飛上近１巴仙，報

２６７銀；京東（０９６１８）彈起近１巴仙，報２９２﹒４銀；ＱＱ（００７００）彈起近半

巴仙，報５１４銀。

習主席早前話神州已經有有多隻疫苗進行緊第三期臨床測試，如果研發完成之後，會將疫苗

作為全球公共產品，優先投入比發展中國家，令到啲生科佬威威飛高！康希諾（０６１８５）起

哄近一成，報１８２銀；信達生物（０１８０１）走上近４巴仙，報６２﹒７銀；啟明醫療（０

２５００）飛高逾４巴仙，報８５銀；康方生物（０９９２６）跳高逾１巴仙，報２８﹒６５銀

；不過華領醫藥（０２５５２）都慘慘豬潛低水近１巴仙，報５﹒０９銀。



＊晶硅均價飄光伏佬齊囂；電池日來臨板塊唔追尋＊



有內媒話一級太陽能多晶硅嘅成交均價比兩個月前升多約６０巴仙！每噸已經去到７３００

０銀人仔，令到今日光伏佬就開心走上。信義光能（００９６８）跳高逾６巴仙，報１０﹒６８

銀；信義能源（０３８６８）起哄近５巴仙，報３﹒４５銀；而福萊特玻璃（０６８６５）就彈

起近９巴仙，報１６﹒８銀。

電車仔製造商特斯拉舉行電池日活動，而「鋼鐵人」馬斯克就計劃修訂電池設計，希望可以

大大降低電池嘅價格，令電動車售價可降低到２﹒５萬美銀。不過概念佬反應似乎唔多熱烈，比

亞迪（０１２１１）只起哄逾１巴仙，報１０７﹒４銀；贛鋒鋰業（０１７７２）更要下滑近半

成，報３８﹒２５銀。其他車仔股方面都要分開行，得吉利汽車（００１７５）可以跳高逾２巴

仙，報１５﹒６４銀；而恆大汽車（００７０８）要走低逾１巴仙，報２１﹒１銀；北京汽車（

０１９５８）亦跪低逾１巴仙，報３﹒３銀。請請！



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