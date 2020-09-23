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即市新聞

23/09/2020 10:52

《真知灼見－溫灼培》英國負息可行嗎？

　　《真知灼見》據英鎊利率期貨價格變化顯示，今年１２月英倫銀行推負息機會有八成；如今
年不推，明年２月推出機會基本上是市場共識。市場斷言最遲明年初英倫銀行要推負息，有此分
析相信是認為英國到年底「脫歐」後，不論有協議與否，英國輸往歐洲大陸的貨物也難免要支付
一定關稅，難再如現時般在零關稅下進入單一市場。所以「脫歐」後為了增強競爭力，為英國出
口另尋出路，英國必須設法把英鎊匯價推低，而實行負息便是最有效方法壓低英鎊。

＊推行負息或使通脹失控＊

　　或許這也是英倫銀行心裡所盤算。但筆者認為，負息對英國說易行難。一點必須理解，現時
英國只與約２０多個國家達成貿易協議，當中較具規模的國家只有日本、挪威及瑞士等，但這
２０多個國家相加也只佔英國整體出口約１３％。至於佔英國整體出口約２５％，被認為是英國
的主要盟友美國，到現在仍未與英國簽署貿易協議。到了今年底，所有這些英國未能與其簽署貿
易協議的國家，英國便只能根據世界貿組織的規條與其進行貿易，但這會涉及一定關稅。當別國
對英國進口貨品徵關稅，相信英國也會採取對等行動對別國徵稅。換言之，到明年開始，一時間
英國的進口價格便會因關稅的徵收而大幅上漲，而這會推升通脹，而當通脹重臨，英國還可走負
息嗎？如這時候堅持走負息會否使英國通脹失控呢？但如果英倫銀行不盡快把英鎊匯價推低，英
國出口又可來競爭力？

＊宜延長「脫歐」過渡期＊

　　想到這裡，筆者也不敢想像英國政府或英倫銀行能如何妥善處理這問題。當然，這只是眾多
英國「脫歐」後所要面對難題的其中一個。所以如要給予約翰遜建議，筆者建議他延長「脫歐」
過渡期，這樣英國便可暫時保持一切不變，這將會是對英經濟最佳選擇。對英鎊前景，筆者仍是
這個分析，年底「脫歐」不論有協議與否，料英鎊下試１﹒２０美元，延「脫歐」過渡期看英鎊
重上１﹒３０美元之上。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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