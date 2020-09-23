匯控轉升且科技股喘定，港股收２３７４２升２５點，科指漲１％

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚聯儲局主席鮑威爾在聽證會稱會動用所有工具，以支撐經

濟，美股三大指數應聲反彈，惟港股今早開跌１５點報２３７０１點。未幾，匯控

（００００５）跌穿２００９年的２８元「世紀供股價」，兼創近９年新低，加上中資金融股普

遍走低，港股全日最低見２３５５９點跌１５７點。其後，Ａ股造好且美期回穩，亦見匯控轉升

，加上中資金融股、科技股及港交所（００３８８）升幅擴大，最終港股收報２３７４２點，升

２５點或升０﹒１１％，主板成交９８４﹒８４億元減少７﹒１％。國企指數報９５５８點，跌

１８點或跌０﹒１９％。恆生科技指數報７２９８點，升６５點或升０﹒９０％。

Ａ股方面，上證綜合指數收報３２７９﹒７１，升５﹒４１點或升０﹒１７％。深證成份指

數報１３１１０﹒０７，升８６﹒６４點或升０﹒６７％。兩市總成交６６０７﹒５３億元人民

幣。

重磅股方面，獲摩通重申增持的騰訊（００７００）升０﹒４９％，報５１４元；友邦保險

（０１２９９）升０﹒６５％，報７７﹒９５元；中移動（００９４１）跌１﹒１７％，報

５０﹒９元；港交所升１﹒１％，報３６８﹒２元；建行（００９３９）跌１﹒５２％，報

５﹒１８元。



＊匯控創近９年新低後倒升收市＊



匯控今早曾跌穿２００９年的２８元「世紀供股價」，兼創近９年新低，不過尾盤有買盤追

入倒升，最終升０﹒１７％，報２８﹒７５元；其他本日銀行股個別發展，東亞銀行

（０００２３）決定啟動出售東亞人壽保險的流程，以提高該行業務的價值，升１﹒４％，報

１５﹒８８元；渣打（０２８８８）揚２﹒６４％，報３５元；恆生銀行（０００１１）跌

１﹒４７％，報１１４元；中銀香港（０２３８８）跌０﹒７１％，報２０﹒９５元。

玖紙（０２６８９）截至今年６月底止純利按年升逾７％，惟派息大增逾兩成六，集團績後

獲高盛及摩通調升目標價，全日飆１３﹒３１％，報１０﹒９元；。其他紙業股跟漲，理文造紙

（０２３１４）升４﹒７％，報６﹒０１元；晨鳴紙業（０１８１２）升３﹒１７％，報

３﹒５８元；陽光紙業（０２００２）升７﹒３％，報１﹒４７元。

汽車相關股個別發展，吉利汽車（００１７５）漲２﹒２２％，報１５﹒６４元；近期特斯

拉舉行汽車電池日，比亞迪（０１２１１）升１﹒１３％，報１０７﹒４元；長城汽車

（０２３３３）升０﹒４２％，報９﹒５１元；廣汽集團（０２２３８）無升跌，報６﹒７７元

；獲大和升目標的敏實集團（００４２５）升３﹒２４％，報３０﹒２５元。



＊５Ｇ相關股捱沽，京信通信挫逾８％＊



雖然發改委稱繼續加大５Ｇ建設投資，加快５Ｇ商用發展步伐，且工信部指全國已開通５Ｇ

基站超過５０萬個，惟５Ｇ相關股捱沽。京信通信（０２３４２）瀉８﹒１４％，報２﹒７１元

；中興通訊（００７６３）跌２％，報１８﹒６２元；長飛光纖光纜（０６８６９）跌

﹒４３％，報１２﹒４元；中國通信服務（００５５２）跌１﹒０４％，報４﹒７４元；中國鐵

塔（００７８８）跌０﹒７１％，報１﹒３９元。

部分醫藥股有炒作，斥資８億元購杭州地建實驗室的維亞生物（０１８７３）升３﹒８８％

，報９﹒９１元；獲麥格理升目標價的信達生物（０１８０１）升３﹒５５％，報６２﹒７元；

國家主席習近平稱疫苗優先提供予發展中國家．康希諾（０６１８５）升９﹒６４％，報１８２

元；君實生物（０１８７７）升４﹒１１％，報５３﹒１５元；遭富瑞削兩成目標的金斯瑞

（０１５４８）升５﹒５７％，報１２﹒１２元。

納指隔晚反彈近２％，科技股普遍造好。美團（０３６９０）升３﹒０５％，報２５０元；

小米（０１８１０）升１﹒９６％，報２０﹒８５元；阿里健康（００２４１）升１﹒４７％，

報１９﹒３８元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒８３％，報２６７元；京東（０９６１８）升

０﹒８３％，報２９２﹒４元。（ｋｓ）

