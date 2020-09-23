《鍾之日記》大象傷心守２８關，長實否認成都囤地



《鍾之日記》９月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股反彈，聯儲局主席鮑威爾在聽證會稱會動用所有工具，以支撐經濟。香江魚缸小幅

低開報２３７０１點，一度跌至逾三個半月低的２３５５９點後喘穩，恆指最終收報２３７４２

，升２５點或０﹒１％，惟主板成交不足千億，按日減少７﹒１％至９８４億元。

獲摩通重申增持的騰訊（００７００）升０﹒４９％，港交所（００３８８）升１﹒１％。



＊螞蟻Ａ股上市帶旺上海科創板＊



滬深股市今日悶市持續至全日收市，滬綜指全日振幅僅０﹒７６％，收升０﹒１７％，報

３２７９﹒７１點，終止兩連跌。四家基金公司旗下的科創５０ＥＴＦ銷情強勁，加上多家基金

公司推出新產品參與螞蟻集團上市打新，科創５０指數全日暴升２﹒４３％，帶挈創業板指同升

１﹒７４％。上交所信息顯示，螞蟻集團已於２２日晚上提交註冊，並提交了招股文件。而據報

螞蟻尋求於明日（２４日）通過港交所上市聆訊，最快於本周末在港交所官網披露通過聆訊後的

招股說明書，並將於１０月中下旬正式完成「Ａ＋Ｈ」同步上市。

受股市頹勢影響，滬深兩市全日成交僅６６０７億元人民幣，按日減少５﹒９％，且創下自

６月１０日以來成交新低。外資今日通過陸股通淨賣出２７﹒５３億人幣，連續第３日淨流出。



＊大笨象打響２８元保衛戰＊



深受本港中產支持的愛股匯控（００００５），近日有傳將被列入中國商務部的《不可靠實

體清單規定》，再被國際調查記者同盟指控涉及國際洗黑錢業務，陷入了前所未有的困境中。「

大笨象」由昔日左右逢源，到今日裏外不是人，形勢甚至比金融海嘯時期更糟糕。

匯控２００９年３月２日宣布「世紀供股」，供股價２８元，３月９日見３３元「海嘯價」

後，價位已逐漸回升。沒想到逾１１年後的今日，匯控股價不單打回原形，更一度跌穿「世紀供

股價」２８元，最低見２７﹒５元。

匯控今早輕微低開０﹒８７％報２８﹒４５元，甫開後最高曾見２８﹒５元，惟只有約

５萬股成交。及至９時３０分３４秒，已有１６６股價格於２８元的碎股成交，隨後股價仍於

２８元至２８﹒４元上落。糾纏約半小時後，踏入１０時零２７秒，匯控正式打穿２８元關口，

當時共有４手主動沽盤於２７﹒９５元率先成交，涉及股數２﹒７２萬股，涉資約７６﹒０２萬

元。其後反覆仍有主動買盤上板，惟在１０時１１分起，先後有１１手涉２﹒８８萬股的

２７﹒５元主動沽盤成交。

不過低位有支持，匯控拗腰止跌，收市稍升０﹒２％收市，報２８﹒７５元。由重新攀上

２８元或以上起計，主動買沽比率高達七比三，反映資金已初步入市博反彈，且大戶「撈底」意

欲更強。

中國平安（０２３１８）作為匯控的第二大股東，全日跌０﹒６％；交行（０３３２８）的



＊傳和黃成都被禁融資，長實稱現非其附屬公司＊



內媒獲得一份疑似成都市高新區財政金融局發布的文件報道，當局通知區內各金融機構，要

求禁止向和記黃埔地產（成都）有限公司提供新增融資、貸款，以及為其進行重大資產重組提供

幫助。通知稱，因和記黃埔地產（成都）存在捂地、捂盤不良行為，嚴重影響區域房地產市場平

穩發展，故有上述決定。報道又指涉及事件的是成都地王項目「南城都匯」。

不過，長實集團（０１１１３）午後即回應，和記黃埔地產（成都）有限公司現在並非長江

實業集團有限公司之附屬公司，亦不是由集團控制。重申公司所有發展項目均嚴格按照國家法規

進行，並不存在囤地的情況。

事實上，長實剛於今年７月就以１０﹒１億美元，向禹洲集團（０１６２８）及成都瑞卓置

業各持股５０％的合資公司出售成都「南城都匯」項目物業。

成都市財政局相關人士回覆內媒查詢時指：「不清楚該文件」。而和記黃埔（成都）的股東

禹洲地產回應指，高新區發布的文件主要關注的是項目公司，目前對項目融資沒有影響，南城都

匯項目已基本竣工，融資需求不大。

長實資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅近期雖密密增持長實股份，但該股自７月６日衝上

４９﹒０６元後便反覆走低。長實今日低見３８﹒２元，為今年３月下旬以來新低；長實對傳聞

作出回應後靠穩，收市微跌０﹒３％，報３８﹒５元。禹洲集團收跌０﹒６％。



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