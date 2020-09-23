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即市新聞

23/09/2020 09:12

《投資智慧－鄧聲興》神州控股受惠內地加快城市大數據新智能基建

　　《投資智慧》神州控股（００８６１）持有９３﹒５％股權的北京因特睿獲７億元（人民幣
．下同）注資，其中長春金控及長春淨月分別以現金４億元和３億元，以認購北京因特睿經擴大
註冊資本約６﹒４５％及４﹒８４％股權。北京因特睿專注於數字科技，主要向政府和企業客戶
提供大數據軟件產品和服務，核心產品為燕雲ＤａａＳ，去年度純利約８５０８萬元，按年漲近
９倍，於６月底資產淨值約３﹒１２億元，而所獲注資用於戰略布局、開發及日常運營。另外，
神州控股有意於２０２５年底前分拆北京因特睿上市，分拆計劃亦有利集團進一步釋放價值。
　
　　至於集團在智慧城市業務的營業額按年增加約７０％至１﹒５２億元。值得留意，燕雲
ＤａａＳ獲得多個逾億元項目，２０２０年上半年簽訂了智慧唐山以及威海智慧城市項目，在多
個城市牽頭擔任城市ＣＴＯ（Ｃｈｉｅｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｏｆｆｉｃｅｒ），以燕雲
ＤａａＳ將城市大數據、物聯網等新技術與城市數字產業發展，解決政府管理、醫療、交通、環
保等一系列問題。集團相關疫情系列軟件產品被多地政府採用。疫情期間，燕雲ＤａａＳ發揮大
數據技術有效追蹤患者的數據，實施社交隔離措施及監測日用品的價格波動。
　
　　另外，集團中期智慧產業鏈業務的營業額增長３１％至３０﹒９２億元，佔總營業額３７％
。相關業務毛利約為３﹒６億元，同比增加２２﹒９５％。整體而言，神州控股擴大智慧產業鏈
及智慧城市的業務，相關項目的盈利及毛利率較高，有望成為新的盈利增長動力。隨著內地政府
加快城市大數據的新型智能基建，集團承接多個地方政府項目，可增加收入的穩定性。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
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