《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國晶片業本地化，相關主題ＥＴＦ潛力大

《ＥＴＦ透視》隨著中美緊張關係進一步升級、美國威脅將更多中國公司列入制裁名單，對

晶片有著巨大需求的中國企業正加速其晶片設計和製造的本地化進程，冀望在這一具有戰略重要

性的領域減少對美國的依賴，實現自給自足，從而增加在全球半導體行業的話語權。

半導體行業的重要性不言而喻，它是各種技術升級的基礎，滲透於各種頂尖技術領域。而中

國是半導體消費大國，每年的消費量佔全球消費量的三分之一，進口量則達到３０００億美元，

這一數據甚至高於中國原油進口量。

儘管需求龐大，中國在晶片設計和製造方面仍有很大的成長空間。２０１７年，中國晶片設

計只佔全球１３％，而同期美國的比重達到了６８％。從晶片製造技術來看，目前中國企業只具

備生產１４納米晶片的能力，而台積電和三星已經具備生產５納米和７納米晶片的能力，因特爾

也可以生產１０納米晶片。

巨大的需求和有限的供應能力為半導體行業在中國的發展創造了極大的空間，政策的大力支

持、企業的大舉投資以及與上下游產業鏈良好的關係，將加快晶片設計和製造的本地化進程。

中國政府對半導體行業支持的決心也是堅定的，早在２０１５年就將包括半導體在內的若干

行業列入其「中國製造２０２５」計劃中的關鍵行業予以大力扶持。據彭博報道，中國已經計劃

將第三代半導體發展明確列入「十四五規劃」（２０２１－２０２５）中，準備一系列措施加強

對該行業的研究、教育和融資。

儘管外圍環境詭譎多變，半導體仍是一個具有長期發展潛力的行業，這種趨勢將在未來數年

繼續維持。投資者可考慮投資該行業的主題式交易所買賣基金，以分散投資個別公司的風險。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

