《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地支持提升醫療廢物處理力，相關企業受惠

《缸邊嫺談》在內地，醫療廢物的處理是受規管的項目，一場突如其來的疫症，大量醫療物

品的使用急劇增加，同時亦為妥善處置醫療廢物帶來了挑戰。據中國國家生態環境部（「生態環

境部」）透露，由疫情發生至今，全國已有２２個城市的醫療廢物處理能力超出負荷，有２８個

城市的醫療廢物處理能力爆滿或接近爆滿，顯示出在疫情下，內地醫廢廢物處理能力難以完全滿

足需求的情況。根據生態環境部統計資料顯示，截至２０２０年６月６日，全國醫療廢物處置能

力為６２４５﹒４噸╱天，相比疫情前的４９０２﹒８噸╱天，增加了１３４２﹒６噸╱天；全

國共收集處置醫療廢物３４９９﹒０噸，醫療廢物處置負荷率為５６﹒０％。雖然現時全國醫療

廢物處置設施的平均運行負荷率為５０％左右，但存在分布不平衡的情況。



２０２０年９月１日，內地正式實施生態環境保護法律－－《中華人民共和國固體廢物污染

環境防治法》（「新固廢法」），規定醫療廢物應按照國家危險廢物名錄進行管理，縣級以上地

方人民政府需要加強醫療廢物集中處置的能力建設，醫療衛生機構亦應當依法分類收集本單位產

生的醫療廢物，交由醫療廢物集中處置單位處置。當重大傳染病疫情等突發事件發生時，縣級以

上人民政府應當統籌協調醫療廢物等危險廢物收集、貯存、運輸、處置等工作，保障所需的車輛

、場地、處置設施和防護物資。新固廢法提高了違法處置危險廢物的成本，罰款上限提高到

５００萬元，輔以嚴格的執法標準，相信會有更多符合規定的醫療廢物處置能力投入市場。



另外，早於今年３月，由中國國家衛生健康委員會及生態環境部等共１０個部委聯合印發的

《醫療機構廢棄物綜合治理工作方案》已明確提出，到２０２０年底，全國每個地級市要建成至

少一個規範的醫療廢物處置設施；到２０２２年６月底，全國每個縣都要建成從收集、轉運到處

置的完整體系，從而徹底解決全國醫療廢物處置能力不足的問題。



隨後在４月時，由中國國家發展改革委員會（「發改委」）連同國家衛生健康委員會及生態

環境部印發的《醫療廢物集中處置設施能力建設實施方案》（「實施方案」）中亦提到，要大力

推進現有醫療廢物集中處置設施擴能提質的任務，在２０２０年底前，每個地級以上城市需至少

建成１個符合運行要求的醫療廢物集中處置設施。另外，在加快補齊醫療廢物集中處置設施缺口

方面，截至２０２０年５月，尚沒有醫療廢物集中處置設施的（不含規劃建設的）地級市，要加

快規劃選址，建設醫療廢物集中處置設施；同時鼓勵人口５０萬以上的縣（市）因地制宜，建設

有關設施，至於醫療廢物日收集處置量在５噸以上的地區，可以建設以焚燒、高溫蒸煮等方式為

主的處置設施；鼓勵跨縣（市）建設醫療廢物集中處置設施，實現設施共用；鼓勵為偏遠基層地

區配置醫療廢物移動處置和預處理設施，實現醫療廢物就地處置。



根據實施方案中，每個地級以上城市在２０２０年底前至少建成１個符合運行要求醫療廢物

集中處置設施的規定，為加快推進相關工作，發改委自今年以來已下達兩批合計共４５億元（人

民幣．下同）的中央預算內投資（８月１８﹒１億元，９月２６﹒８億元），積極支持各地醫療

廢物處置項目建設。未來發改委和有關部門亦會指導各地按實施方案的要求，推進醫療廢物處置

能力建設，並按投資計劃情況加快各地項目建設，以全面提升內地醫療廢物處理處置能力。



醫療廢物的處置亦是防控疫情，以至預防新一波疫情的重要一環。再者，醫療廢物若處理不

當，將可能嚴重污染環境，造成對水、土壤和空氣的污染，更可能進入人類食物鏈，影響居民健

康。現時內地人口老齡化加劇，對醫療服務需求增加，而內地醫療水平不斷提升，醫療廢物處理

能力亦將持續增強，據知名智庫服務機構前瞻產業研究院預測，至２０２３年，內地醫療廢棄物

處理的市場規模將達到１０７﹒３７億元，而醫療廢棄物產量將達到２４９﹒５６萬噸。



自疫情發生以來，對醫療廢物處理的需求大大提升，加上政策支持，尤其是在發改委下達中

央預算支持醫療廢物處理建設時，板塊升勢加快。在內地處理醫療垃圾，需要持有危險廢物經營

許可證，相信具備處理醫療廢物資格的企業能在擴大的市場空間中增取更多市場份額，而目前擁

有較大市場份額的危廢處理企業未來亦有機會實現較快的收入增長。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有醫療廢物處理相關的股份



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