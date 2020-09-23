《日入而息》傳螞蟻明日尋求通過香港上市，匯控曾跌穿世紀供股價



《今天重點》﹡據報螞蟻集團尋求明日通過港交所聆訊，下月中港上市；傳螞蟻明闖關香港

籌１７５億美元，不尋求基石投資者；華夏等五基金推出投資螞蟻Ａ股產品

，可在支付寶認購

﹡傳富衛集團擬在港上市，集資高達２３３億元

﹡政府表示下月起可恢復現場表演，但入座率不得超過一半；本港今日新增３

宗確診，１宗輸入個案由英國抵港

﹡黃之鋒就區議會選舉提名無效提司法覆核遭駁回；法官表示黃之鋒錯用司法

程序，應提選舉呈請非司法覆核

﹡馬道立稱司法機構不應被政治化，批評法院法官須有理據

﹡警方表示修定傳媒定義不影響公眾地方採訪，記協擬尋求法律意見



《即日市況》﹡匯控轉升且科技股喘定，港股收２３７４２升２５點，科指漲１％



《深滬股市》﹡滬綜指悶跌０﹒１７％收場，兩市成交再創三個月新低



《美元匯價》﹡歐洲疫情惡化不利經濟復甦，歐元有下行空間；歐元最新報１﹒１７０８╱

１１，日圓最新報１０５﹒０３╱０５



《公司資訊》﹡據報螞蟻集團尋求明日通過港交所聆訊，下月中港上市；華夏等五基金推出

投資螞蟻Ａ股產品，可在支付寶認購

﹡東亞（０００２３）完成全面策略性檢討，決定啟動出售東亞人壽流程

﹡Ｂｏｗｔｉｅ於自願醫保核心產品外推出「Ｂｏｗｔｉｅ危疾保」

﹡共享集團（０３３４４）原定今日進行的清盤呈請聆訊已押後

﹡法諾集團（０８１５３）與鼎益豐（００６１２）擬合投新能源汽車項目

﹡阿里巴巴（０９９８８）投資成立數字寧波科技公司，經營範圍含大數據服

務等

﹡其士國際（０００２５）旗下傲寓首批５０伙，入場費５３９萬元起

﹡時代中國（０１２３３）贖回優先票據獲四成接納，涉２﹒１億美元

﹡康方生物（０９９２６）雙特異性抗體新藥疾病控制率達８０％，且安全可

耐受

﹡匯聚科技（０１７２９）全資子公司通過ＩＳＯ１４０６４認證

﹡濱江服務（０３３１６）以１４００萬元人民幣投得儲藏室及車位

﹡閱文（００７７２）發布「職業作家星計劃」，每月額外發放２０％稿酬

﹡中國再保險（０１５０８）首８個月子公司原保費收入按年升７﹒０３％

﹡中播控股（００４７１）車載多媒體融合網絡技術標準獲認可為國際標準



《國企紅籌》﹡外媒表示中海油獲准在墨西哥鑽探超深水油井

﹡北京北辰（００５８８）簽訂智能化工程服務等採購合同



《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）推出子品牌「平安醫家」，構建專業醫患溝通橋

樑



《中國要聞》﹡８月國企利潤總額同比增２３﹒２％，首八月降幅收窄

﹡發改委表示擴大戰略性新興產業投資，壯大新增長點

﹡路透表示中國否認在西藏設再教育營強迫農村藏人勞動

﹡韓長斌稱今年秋糧豐收已成定局，糧食進口增長並不多

﹡攜程料國慶中秋８天長假旅遊人次達６億

﹡光大實業集團董事長朱慧民涉嚴重違紀違法受查

﹡八部委頒供應鏈金融新規，提升產業鏈金融服務水平

﹡中國汽車芯片產業創新戰略聯盟成立

﹡北京擬規定不得對金融產品收益作出保證性承諾

﹡銀保監立案調查會計部處長北京地鐵非禮女性

﹡先鋒領航籌備申請中國公募基金管理公司牌照

﹡報告指今年次季海外策略手遊總收入同比增長２６％

﹡首八月海南實際使用外資３﹒９億美元，同比增逾三成

﹡據報國家級混改基金有望近期成立，加強社會資本參與

﹡渤海證券回應被取消債券承銷團：未及時掌握中標信息

﹡人行２０００億逆回購利率持平，淨投放８００億

﹡散戶爆買，首批科創板ＥＴＦ錄１０００億元人民幣認購破記錄

﹡英特爾及華為發表新一代伺服器

﹡華為表示晶片入庫儲備仍在統計，會繼續採購美國產品；華為郭平稱全力幫

助供應鏈成長，就是幫華為自己；美國打壓影響仍在評估，求生存是主線

﹡研究機構表示美國對華豬肉出口已超貿易戰之前水平

﹡華為手提電腦內地市佔率排第二，首次推出商用電腦

﹡涉參與炒作創業板妖股，兩投資者被罰限制交易兩周

﹡乘聯會表示９月第三周乘用車日均銷量同比增長１０％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，台積電２納米或四年後實現量產



《其他消息》﹡黃之鋒就區議會選舉提名無效提司法覆核遭駁回；法官表示黃之鋒錯用司法

程序，應提選舉呈請非司法覆核

﹡民航職工會促派一萬元援助，陸頌雄斥國泰重組或裁員

﹡百佳稱另備３２００萬元現金券讓全港市民抽獎

﹡馬逢國就「識大體」言論向張建宗致歉

﹡馬道立稱司法機構不應被政治化，批評法院法官須有理據

﹡警方表示修定傳媒定義不影響公眾地方採訪，記協擬尋求法律意見

﹡日本執政自民黨計劃向內閣提議案，尋求吸引港企投日

﹡政府料下月公布新入職公務員簽宣誓文件安排

﹡竹篙灣毗鄰迪士尼度假區土地認購權明日屆滿，政府決定不續期

﹡迪士尼表示對不獲延長竹篙灣用地認購權極度失望

﹡潘曉穎父母發公開信，促陳同佳交代自首日期

﹡政府就２﹒５╱２﹒６吉赫頻帶頻譜重新指配展開公眾諮詢；政府寬免收費

措施周五刊憲，料收入減少約２０﹒５億

﹡金發局倡引入滬、深港通Ａ股掛勾結構性產品，首階段用於北向交易；初期

先推滬、深港通Ａ股掛勾窩輪，現暫無需要調整額度

﹡迪士尼認購權不獲延長，尹兆堅倡篙灣用地建屋

﹡花旗調查指截至５月止本港千萬富翁５０﹒４萬人，八成看淡樓市；花旗上

調恆指未來１２個月目標至２８４０１點

﹡太古地產灣仔住宅項目涉３７伙，料第四季推售

﹡德勤料今年香港新股集資額近四千億，排全球第２位

﹡深股通額度全日流走９﹒８億元；滬股通額度全日用２４００萬，陸股通淨

流出２７﹒５億

﹡恆生中國推出掛勾恆生科指ＥＴＦ結構性存款產品

﹡６大學新聞系和學院聯署聲明，促警方撤銷修訂警察通例建議

﹡ＡＸＡ安盛表示香港生活指數跌３分至５６分，港人整體生活質素下降



《大國博弈》﹡Ｆａｃｅｂｏｏｋ刪除部分來自中國虛假帳戶和頁面

﹡外媒專欄：中國不可靠實體清單對美國科企威力有限

﹡美國眾議院大比數通過限制進口新疆強制勞動商品法案；美國眾議院通過涉

進口新疆產品法案，中方提嚴正交涉

﹡雪佛龍要求全球員工在工作設備刪除微信遵守華府禁令

﹡華南美國商會表示九成受訪企業對在中國發展表示樂觀



《新冠肺炎》﹡本港今日新增３宗確診，１宗輸入個案由英國抵港

﹡內地下周一起允許持三類有效居留許可外國人入境

﹡教育局表示今日首階段復課順利

﹡中國海關表示挪威一水產包裝檢出病毒，暫停該公司進口

﹡內地今起全面恢復澳門自由行，賭業人士不寄厚望

﹡屯門醫院４歲男童初步確診，同房１０病童需檢疫

﹡外交部表示堅決反對美方利用聯合國講台對中國無端指責

﹡全港學校今日分階段復課，運輸署稱交通大致暢順

﹡政府表示下月起可恢復現場表演，但入座率不得超過一半

﹡大新銀行全線分行下周一起恢復正常運作

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