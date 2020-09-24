《華爾街內望》美國企業活動降溫，道指跌５２５點，納指挫逾３％

《經濟通通訊社２４日專訊》最新數據顯示美國企業活動降溫，加上國會出台更多財政刺激

措施存在不確定性，加劇市場對經濟的擔憂，美股周三（２３日）大幅下挫。

道指跌５２５點或１﹒９２％，報２６７６３點。標指跌７８點或２﹒３７％，報３２３６

點，創７月下旬以來最低。納指挫３３０點或３﹒０２％，報１０６３２點。

美國９月Ｍａｒｋｉｔ綜合採購經理人指數（ＰＭＩ）初值由５４﹒６降至５４﹒４，製造

業增長被服務業放緩抵消，表明經濟失去動力。

美國司法部公布一項需要國會批准的立法草案，尋求對互聯網企業的法律豁免權進行改革，

或打擊科技公司。

聯儲局主席鮑威爾周三表示，儲局不打算對其主街貸款計劃作出任何重大改變，儲局和國會

都需要堅持推動經濟復甦。

板塊方面，標普１１個主要板塊全部下跌，當中能源股領跌，創近７月中以來最大單日跌幅

。個股方面，蘋果、Ａｌｐｈａｂｅｔ、亞馬遜等科技股下挫，當中特斯拉更急挫１０﹒３％，

總裁馬斯克日前在電池日承諾削減電動車成本，但仍未穩定打動市場信心。

ＮＩＫＥ勁升８﹒８％，並創下歷史新高，其季度線上銷售，特別是北美的線上銷售，抵消

傳統實體店銷售下滑的影響。

十年期國債收益率上揚１﹒３個基點，報０﹒６７７％。（ａｌ）

