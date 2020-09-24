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即市新聞

24/09/2020 07:50

《匯市走勢》聯儲局態度模糊，疫情續引發復甦憂慮，美元上漲

　　《經濟通通訊社２４日專訊》歐美新冠肺炎病例不斷增加，兩地經濟最新數據欠佳，投資者
質疑經濟復甦步伐，美股下跌，美元周三（２３日）則四連漲至逾八周高位。
　　美元指數漲０﹒４３％至９４﹒３８５，此前曾觸及近７月底以來最高水平９４﹒４３５。
歐元兌美元跌０﹒４２％，報１﹒１６５７美元，曾跌至１﹒１６５１５美元，創７月底以來最
低。
　　市場擔心英國和歐盟將無法達成自由貿易協議，加上英國推出新限制措施抗疫，英鎊兌美跌
０﹒０９％，報１﹒２７１９美元，曾跌至１﹒２６７６美元，創７月底以來最低。
　　澳元兌美元跌１﹒３４％，報０﹒７０７８美元，曾觸及０﹒７０７２０美元，為７月底以
來最低。新西蘭元兌美元跌１﹒３９％，報０﹒６５２１美元。
　　聯儲局副主席克拉里達表示，在通脹達到２％目前前都不會開始考慮加息，反駁日前儲局官
員的說法。不過市場認為聯儲局態度模糊、模棱兩可，官員講話不明確，並應更具體闡述中長期
目標。
　　最新數據顯示歐元區９月企業增長停滯，市場擔心新限制措施可能危及經濟復甦。另外調查
顯示英國經濟失去動力，消費行業受嚴重影響，政府補貼亦即將到期。（ａｌ）
　
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