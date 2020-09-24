《運籌帷幄－梁業豪》詳談當前短、中、長線實際持貨量

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和３２﹒５％，局

勢則均屬顯著向淡。大家沒有看錯，本欄已將中線實際持貨量續降至０％。不過，按一般處理方

法，若大家具有足夠的應市經驗（不少於兩年，實際年期視乎投資成績而定），可自行將全部筆

者的建議實際持貨量上調１２﹒５％（中線）或１５％（長線）。換言之，各位若符合資格，現

可中線持貨１２﹒５％，長線則持貨４７﹒５％。另一方面，短線實際持貨量現為０％，可自上

調１２﹒５％至１２﹒５％嗎？

答案是否定的，因短線實際持貨量現實為－１２﹒５％，被０了％的下限而已。

－１２﹒５％＋１２﹒５％＝０％，即短線投機者應按兵不動。此外，由於目前指數期權引伸波

幅處於顯著偏高的水平，中長線投資者可考慮額外動用５０％持有現貨，但這部分同時動用９月

份指數等價認購期權短倉，作動態式對沖。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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