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即市新聞

24/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》詳談當前短、中、長線實際持貨量

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和３２﹒５％，局
勢則均屬顯著向淡。大家沒有看錯，本欄已將中線實際持貨量續降至０％。不過，按一般處理方
法，若大家具有足夠的應市經驗（不少於兩年，實際年期視乎投資成績而定），可自行將全部筆
者的建議實際持貨量上調１２﹒５％（中線）或１５％（長線）。換言之，各位若符合資格，現
可中線持貨１２﹒５％，長線則持貨４７﹒５％。另一方面，短線實際持貨量現為０％，可自上
調１２﹒５％至１２﹒５％嗎？
　　答案是否定的，因短線實際持貨量現實為－１２﹒５％，被０了％的下限而已。
－１２﹒５％＋１２﹒５％＝０％，即短線投機者應按兵不動。此外，由於目前指數期權引伸波
幅處於顯著偏高的水平，中長線投資者可考慮額外動用５０％持有現貨，但這部分同時動用９月
份指數等價認購期權短倉，作動態式對沖。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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