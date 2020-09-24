《國金與投資－曾廣標》拜登對投資者友好嗎？

《國金與投資》美國選戰如火如荼，眾多民調都認為特朗普落後拜登，不過，由於４年前民

調大多看好希拉莉但結果特朗普卻在選舉人票勝出當選總統，因此，不能單看普選票的支持率便

肯定特朗普必敗，還要看特朗普和拜登在眾多搖擺州的表現，及哪個政黨能動員更多支持者在關

鍵的搖擺州投票。在絕大多數的州份，選舉人票是採取「勝者全取」的規則，因此，在一些關鍵

的搖擺州，每一張選票都十分重要。在２０００年選戰，小布殊就是由於佛州出現「問題選票」

險勝戈爾，也因此得到過全國過半數的選舉人票而當選。



＊特朗普抗疫失策損經濟＊



特朗普４年前基本上以「政治素人」的面貌參選，擊敗希拉莉是屬於爆冷，上任４年以來，

他的內外政策都引來眾多爭議，但大刀闊斧的減稅政策有利推動經濟及企業盈利向上，納稅人和

投資者普遍受惠，美國大選一向是由經濟形勢決定，因此，去年底，特朗普在靚靚的經濟數據下

，看似今年不勝無歸。



然而，世紀疫症爆發，特朗普輕視疫情，導致美國成為全球最大的重災區，雖然他想把責任

推在中國身上，但大多數美國人都認為他抗疫不力，而在疫情下，美國經濟大幅滑波，失業率上

升，股市雖曾因超低息政策持續熱炒，但近期開始出現調整。不少民眾的生活情況較４年前更差

了，因此，從常理而言，特朗普敗選的機會應頗大，除非拜登在三場電視辯論表現得十分差勁。



＊拜登擬針對富有人士加稅＊



拜登的稅收政策也不是完全推翻重來，他也會以稅收來獎懲能否為美國帶回更多就業職位的

企業，以便討好藍領選民。然而，在疫症和經濟滑坡的惡劣形勢下，他會更著重「劫富濟貧」，

包括準備加企業的利得稅，高薪人士的入息稅，以及投資者的資本增值稅等等，以便籌集約４萬

億美元來加強各種福利開支和推動環保等針對特朗普偏重富人的稅務政策。



特朗普上台後，把企業所得稅從最高的３５％一律減至２１％，對上市公司是重大的利好，

而個人所得稅則把最高稅率由３９﹒６％下調至３７％，被視為對最高收入人士的優待。對於第

二個任期，特朗普保證在稅收上有減無加，及警告若拜登上台便會出現大幅加稅，事實上，拜登

準備把企業和個人所得稅，分別調升回到２８％及３９﹒６％。



＊大加資本增值稅嚇怕大戶＊



更直接影響投資者的是資本增值稅，特朗普為討好投資者，準備把資本增值稅進一步減至

２０％，反之，拜登則準備把資本增值稅由最高的２３﹒８％增加至３９﹒６％。若然，這將是

資本增值稅歷來最大的增幅。



提高企業所得稅將令上市公司的稅後溢利減少，而資本增值稅則可能令到大戶投資者在加稅

之前及早拋售股票套利。美國過去兩次增加資本增值稅之後，均曾引起股市的短期拋售。有專家

指出，近幾年不少股票的股價以倍數上升，為避免要交大比例的增值稅，大戶應該會在拜登當選

之後及時沽貨套現套利，以便可以只需要交較低的舊稅，而當套利成風，股市便容易會出現較大

幅調整，到時便可以再以低價入市，之後長期持有不套現，便可以避過太高的增值稅，盼望日後

政策改變才再考慮套現套利。



＊美股後向還看疫情及經濟＊



預期會否變成現實還要看長線投資的大戶們是否相信上述看法，認為套現套利之後，將有機

會在低位買回更多平價貨。相反的，若拜登上台後在抗疫和復興經濟方面有重大成就，加稅對美

股也不會構成很大壓力，股市反而可重拾升軌。而過早套利的大戶便可能是低價出貨，卻難以更

低價買回。



由此可見，若拜登當選只是短期內的利淡消息，決定股市前景的還是對疫情的控制以及企業

盈利的前景。《資深評論員 曾廣標》



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