《缸邊隨筆－石鏡泉》另角度看美財赤

《缸邊隨筆》美國財赤龐大，全天下都知，筆者９０年代已寫這些美國財赤龐大，會影響美

經濟等等。當時就是白癡地以為，美國借債是要還錢，還不起，就像墨西哥、阿根廷那樣，爛了

下去。



不過，９０年代至今，已３０多年了，有些日日喊美國財赤大、國債多的經濟學家，已死了

。但美國還未爛，為甚麼？就是我們這些「愚民」，見識淺。毛澤東有句：「槍桿子出政權」，

美國歷任總統可能有句不外傳的總統秘笈：「槍桿子出金錢」。在資本主義社會裏，錢，是一切

。



然而，美國財政部在剛公布的美國預算案中，就提出了個美國政府可以大缺錢的預測。



由於美國債已累積龐大，利息支出將會坐火箭，利息支出在：



﹒２０３０年，超越政府的必須支出；

﹒２０４０至２０４５年，超越特殊支出和社保支出；

﹒２０５０年，是政府的第二大支出，僅次於醫保支出。



＊美稅收遠低於支出＊



超支，是無問題的，只要國民經濟能上去，自然會有增長的收入來撑。不過美國國會預算辦

公室，就公布了個恐怖預期：未來稅收遠低於急增的支出，結果？不用講都知，美國是永遠還不

到債的。



對一個還不起債的債仔，債主會怎辦？一句：舊債未清，新債免問。不過，日本斷不敢講，

日本還是會繼續去買美債的，這就是勤力丈夫（日），大使老婆（美）的苦命照。



美婦潑辣，力大有刀，矮仔日夫，懼於婦威只好買買買，反正這對夫婦都知怎去維持這個門

面夫妻關係，日圓是印出來的，美元也是印出來的，溪錢換陰司紙，不大虧，但到２０３０、

２０４０、２０５０年，當美日都是床頭金（較有價值的資產）盡，滿屋滿手都是溪錢與陰司紙

，就真是搵鬼使了。



甚麼鬼會使？蠢鬼囉。因為當鬼也開眼，看到美國的國債累積，能不鬼渣咁叫？



當世人醒覺美元美債不可持時，美國會怎做？一文一武。



文的：



回到金本位，目前美國藏金仍有８０００多噸，將這些美債可換黃金便是，兌換率不是今時

的２０００美元一盎斯金，而是１萬美元一盎斯金、２萬美元一盎斯金、３萬美元一盎斯金得唔

得？打塊金箔貼在紙上變成元寶，稍有價值，你使唔使？唔使，你就續持有溪錢或陰司紙美債好

了。



武的：



打劫個財主佬，又或標參，迫財主佬拿錢來贖參便是，所以有貿戰，加關稅，迫你

ＴｉｋＴｏｋ賣盤，明言要美政府有收益，之後還會怎樣，打一仗，打敗你，又來個庚子賠款，

又或話你管控新冠肺病毒不力，要賠個天天天文數字，中國外交部今天仍只謂美國行霸凌主義、

單邊主義、抹黑，都是否未明確指出，美賊意何圖？謀財害命呀！有謂秀才遇著兵，有理講唔清

，何況今時遇著賊。



在９０年代，筆者不知道美國是可以有這一文一武的後著，一直只是擔心債仔怎還錢，今時

筆者不會擔心債仔，反而擔心債主與財主佬。這就是另個角度看美財赤。



如你認同筆者這角度，就可以於２０１８年，特朗普一啟貿戰，就可以得出是打國運，必有

一戰的結論。



怎辦了？避之則吉，２０年前筆者已講，美「息」不可親，人仔可近。今仍如是。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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