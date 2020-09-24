《ＩＰＯ反應》明源雲超購逾６４３倍，上限定價一手中籤率１０％

《經濟通通訊社２４日專訊》明源雲（００９０９）明日掛牌，在港接獲４２﹒８９萬份申

請認購合共２４１﹒０９億股，超購６４３﹒２５倍。定價每股１６﹒５元，為招股價範圍１５

元至１６﹒５元的上限。每手１０００股，中籤率１０％，認購１５０手穩獲一手，「頭錘飛」

１８６張，中籤率０﹒２３％。

按回撥機制，１﹒０１億股已從國際發售分配至香港公開發售，在港公開發售的股份最終數

目增至１﹒３８億股，相當於全球發售項下可供認購股份總數約３７％。

國際發售項下共有４８３名承配人獲分配２﹒３６億股，相當於全球發售項下初步可供認購

股份約６３％。６名基石投資者包括Ｇａｏｌｉｎｇ Ｆｕｎｄ及ＹＨＧ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎ

ｔ﹒、ＧＩＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｔｄ、中國國有企業結構調整基金股份、Ｓｅｑｕｏｉａ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｈｉｎａ Ｇｒｏｗｔｈ、貝萊德基金及Ｆｉｄｅｌｉｔｙ Ｉｎｔｅｒｎ

ａｔｉｏｎａｌ獲分近１﹒３億股，佔全球發售項下初步可供認購股份約３４﹒８％。

假設超額配股權無獲行使，是次招股所得款項淨額料約５９﹒０７億元，約３０％將於未來

一到五年內用於增強現有ＳａａＳ產品的功能及特性；約２０％將於未來一到五年內用於加強尖

端技術（例如ＡＩｏＴ、數據分析及虛擬現實）的研發工作；約２０％將用於選擇性地尋求戰略

投資及收購等。（ｎｓ）

