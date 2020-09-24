【東亞重組】銀行基本面欠佳，出售壽險叫價受壓，東亞急跌勿撈底

《經濟通通訊社記者吳藹林２４日專訊》本港銀行業受累美國聯儲局持續減息，經濟大環境

疲弱，股價持續向下。東亞（０００２３）宣布將啟動出售壽險業務東亞人壽，市傳交易作價達

６億美元（約４６﹒５億港元）。不過，消息傳出後，隨即遭大摩及花旗大劈目標價逾三成，集

團股價昨日升逾１％後，今日急插，一度跌逾１１％，有分析員認為，本地銀行業基本面疲弱，

東亞本身亦欠增長亮點，現時股價較重要支持位為今年５月低位約１４元水平，呼籲切勿撈底。



＊啟動出售壽險業務，重組規模較預期細＊



東亞經歷逾半年全面策略性檢討，上日終於宣布啟動出售全資附屬東亞人壽的流程，以改善

其財務狀況並使管理團隊專注於香港及中國的銀行核心業務。該公司去年的保費收入為４８億元

。集團將尋求簽訂長期獨家保險分銷協議，透過該行分銷平台，為特定保險公司分銷保險產品，

獲取持續收入來源。

事實上，在今年３月東亞宣布進行策略性檢討之時，市場預期其出售業務的規模可以涉及中

港銀行業務，現時檢討結果只牽涉東亞人壽，比市場原先預期有明顯落差。



＊大摩花旗勁劈三成目標，盈利能力料低＊



是次策略檢討結果未能令大行滿意，摩根士丹利稱市場對東亞策略檢討有憧憬，令東亞股價

跑贏同業，但最終未如市場預期有較大動作，由將其目標價由２３元大削３０﹒４３％至１６元

，評級由增持降至與大市同步。

花旗則透露，管理層排除了未來出售大型資產的可能性，因此不再預期公司將通過重組而獲

得溢價，下調其評級至沽售，目標價亦調低３０﹒４８％至１４﹒６元，表示由於東亞盈利能力

較低，對其股份持謹慎態度，預料未來數年股本回報率（ＲＯＥ）僅在中、低單位數，估計２０

２０年至２０２３年的平均ＲＯＥ為４﹒４％。



＊羅尚沛：需放售一段時間，叫價或下調＊



中國銀河國際證劵業務發展董事羅尚沛對《經濟通通訊社》表示，並非特別看好是次交易，

東亞人壽本身市佔率不高，在疫情陰霾下前景具不確定性，因此叫價難以上調。他預期該公司需

於市場放售一段時間，但時間一長，價格有機會下跌。

他續稱，市場對集團出售中港業務的預期是「講大咗」，該行屬家族生意，內地銀行業務受

累呆?帳問題，售價相當難估算，內銀需「讓利」，即使要賣，亦難尋找買家。羅尚沛預期，如

果集團需進一步出售資產，有機會涉及藍十字保險和劵商業務。呼籲投資者切勿撈底，股價先看

１３﹒８元位置。

富昌證劵聯席董事譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，息差問題一直拖累銀行業板塊、東亞內

地業務差，股份弱勢，前景較難看好。他認為股價若穿１４元則要「死心」，皆因「有排跌」。



＊莊大量：行業難提升盈利，息差續收窄＊



對於銀行業整體前景，中大經濟系副教授莊大量對《經濟通通訊社》表示，銀行在面臨低息

環境下較難提升盈利，因貸款主要受客戶存款帶動，現時貸款無法增加，存款息率亦同樣不能上

調。他指出，本港銀行亦不似其他國家的銀行可靠發行負利率債劵「吸水」，故預期銀行息差會

繼續收窄。再者，傳統銀行面對虛疑銀行競爭，經營成本亦高。

