《專家之言－黃德几》信義能源受惠政策扶持，股價整固後有望再上

《專家之言》國家能源局早前發布，《關於建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見（徵

求意見稿）》，經測算今年全國風電、光伏發電合計新增消納能力８５１０萬千瓦，其中風電３

６６５萬千瓦、光伏４８４５萬千瓦。預期中央將繼續推出扶持政策，有助新能源行業發展。信

義能源（０３８６８）專注經營太陽能電站，電力銷售予國家電網的當地附屬公司，早前公布配

股計劃，惟有別於不少公司在配股後股價下跌，信義能源的股價更破頂向上。



＊配股予向國壽及高瓴資本＊



信義能源早前公佈，向國壽和私募基金高瓴資本（Ｈｉｌｌｈｏｕｓｅ Ｃａｐｉｔａｌ）

分別配售１﹒２５億股和２﹒３３億股，合計配售３﹒５８億股，佔擴大後已發行已股本的５﹒

０３％。每股配售價為２﹒５元，較前收市價２﹒７２元折讓８﹒０９％。是次配售所得款項淨

額８﹒９３億元，擬用作公司和其附屬公司的一般營運資金；而配售事項已於２０２０年９月２

１日完成。

截至今年６月底，集團擁有１６個大型地面集中式太陽能發電場項目，年裝機容量達到１５

１４兆瓦，分布於安徽省、湖北省、河南省、福建省和天津市，由於有關地段有較高電力需求，

集團在今年上半年以及過往年度，並未就為公司唯一客戶－國家電網公司發電，而出現任何限電

問題。不過，受到新冠肺炎疫情爆發，部份地方全面封城，審批可再生能源項目程序未能按原訂

時間表進行，因此預期年內補貼發放亦受重大影響。



＊半年經調整ＥＢＩＴＤＡ升近３８％＊



截至今年６月底止中期，集團的收益８﹒５３億元，按年增加３４﹒１％，純利上升２２﹒

９％至４﹒３８億元。期內，經調整ＥＢＩＴＤＡ升３７﹒８％至８億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ

率由２０１９年上半年的９１﹒３％，擴張２﹒５個百分點至９３﹒８％。集團今年上半年的發

電量大幅增加，主要因於２０１９年６月從信義光能（００９６８）成功收購核准容量為５４０

兆瓦的組合。預期集團未來將透過母公司或獨立第三方，收購太陽能電站項目，支持未來業務增

長。

集團的財務穩定，今年上半年經營活動所得的現金淨額２﹒０４億元，期末手持現金１３﹒

５５億元，銀行借款２１﹒１３億元，淨資產負債比率由２０１９年底的３﹒２％，增加至今年

６月底的７﹒７％。集團派息慷慨，並已訂立派息政策，２０１９ 和２０２０ 年計劃分派比

率達１００％；派發中期息每股６仙，已於８月１４日除淨。



＊候３﹒１元以下吸納，中線上望３﹒７元＊



走勢上，９月１４日裂口高開，各主要平均線呈順向排序屬利好，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％

Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，惟處於保歷加通道底線後料有較大阻力，宜候低３﹒１元以下吸納

，中線上望３﹒７元，不跌穿２﹒８元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》

（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

