港股低開２０４點報２３５３７，國指跌８８點，科指跌７９點

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股再度回吐，其中科技股領跌大市，亞洲股市今早普遍

低走，日經跌１７４點，首爾指數跌２５點，港股方面今早則低開２０４點，重磅股騰訊（００

７００）、友邦（０１２９９）、匯控（００００５）低開近１％；科指股同樣迎來跌幅，微盟

（０２０１３）跌逾３％為開市最差表現科指股，瑞聲（０２０１８）、閱文（００７２２）跌

約２％。恆生指數開報２３５３７點，跌２０４點或跌０﹒８６％，主板成交３１﹒７８億元。

國企指數報９４７０點，跌８８點或跌０﹒９２％。恆生科技指數報７２１８點，跌７９點或跌

１﹒０９％。

重磅股方面，匯控跌１﹒０４％，報２８﹒４５元；港交所（００３８８）跌０﹒６％，報

３６６元；騰訊跌０﹒７８％，報５１０元；中移動（００９４１）跌０﹒８８％，報５０﹒４

５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅３﹒８１％；友邦保險（０１２９９）跌０﹒９％

，報７７﹒２５元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒５５元 跌２﹒３０％

中國聯通（００７６２） ５﹒２０元 跌２﹒０７％

中海油 （００８８３） ７﹒６６元 跌１﹒６７％

九倉置業（０１９９７） ３１﹒１５元 跌１﹒５８％

中生製藥（０１１７７） ８﹒７６元 跌１﹒５７％

小米集團（０１８１０） ２０﹒５５元 跌１﹒４４％

中國平安（０２３１８） ８０﹒３５元 跌１﹒４１％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒２０元 跌１﹒３９％

中信股份（００２６７） ５﹒８５元 跌１﹒３５％

申洲國際（０２３１３） １２５﹒９０元 跌１﹒３３％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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微盟集團（０２０１３） １０﹒２０元 跌３﹒４１％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒５５元 跌２﹒３０％

閱文集團（００７７２） ５８﹒００元 跌１﹒９４％

眾安在線（０６０６０） ４３﹒２５元 跌１﹒９３％

中芯國際（００９８１） １９﹒８０元 跌１﹒７４％

美團點評（０３６９０） ２４５﹒８０元 跌１﹒６８％

平安好醫生（０１８３３）１０９﹒８０元 跌１﹒６１％

同程藝龍（００７８０） １３﹒８４元 跌１﹒５６％

京東集團（０９６１８） ２８８﹒００元 跌１﹒５０％

小米集團（０１８１０） ２０﹒５５元 跌１﹒４４％

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（ｕｌ）

