《盤後部署》外圍波動港股急回調，短期或下試２２５００點

《經濟通通訊社２４日專訊》美國新一輪經濟刺激計劃充滿不確定性，加上龍頭科技股再遭

拋售，拖累隔晚美股道指大跌超過五百點，港股低開２０４點，跌幅曾縮至１５２點，見

２３５９０點半日高位，但大市沽壓重重，跌勢再度轉急。午後受美股指數期貨跌幅擴大拖累，

恆指甫開即跌穿上午低位，見最多跌５１７點，低見２３２２５，刷新５月２９日以來近四個月

新低。恆指最終收報２３３１１，跌４３１點或跌１﹒８２％，主板成交１１７１﹒６６億元，

增加１９％。國企指數報９３７１，跌１８７點或跌１﹒９６％。恆生科技指數收報７０５４點

，跌２４４點或跌３﹒３５％。

Ａ股反覆向下，上證綜合指數報３２２３，跌５６點或跌１﹒７２％；深證成份指數報

１２８１６，跌２９３點或跌２﹒２４％。兩市成交合計增至６７９３億元人民幣。



＊ＩＭＦ警告美國經濟將失速，英國疫情再升溫且經濟疲弱＊



繼美聯儲高官接連表態之後，據英國《金融時報》報道，ＩＭＦ首席經濟學家莫裡斯．奧布

斯菲爾德（Ｍａｕｒｉｃｅ Ｏｂｓｔｆｅｌｄ）在接受記者採訪時表示，他預計美國不會出現

經濟衰退，但由於政府減稅增支效果消退的影響，美國經濟增長將在２０１９年至２０２０年有

所放緩。奧布斯菲爾德也認為，從美聯儲官員近期的發言和市場的預期中可以看出，預期加息速

度將比前幾個月想象的更加溫和。同時他也表示，目前的緊張局勢可能具有破壞性，但並不認為

美國經濟會出現２０世紀３０年代那樣的大蕭條，仍然期待美國明年出現超出潛力的擴張。

英國工業聯盟（ＣＢＩ）９月工業訂單帳面餘額從８月份的負４４降至負４８，不及預期，

且仍遠低於長期平均值。ＣＢＩ經濟學家安娜﹒利奇表示，隨著制造業企業繼續與新冠病毒復發

、全球需求疲軟以及英國與貿易有關的不確定性帶來的影響斗爭，政府必須加大支持力度。不過

，在過去的一個月中，英國的新增病例數突然持續增加，並在上周末刷新了自今年５月８日以來

最高單日新增紀錄，達到４４２２例。英國政府開始探討是否要再次實施封鎖令，被稱為末日博

士的英國首席醫療官克裡斯．惠蒂早前警告，沒有跡象顯示新冠疫情正在減弱，英國正處於疫情

的關鍵時刻，但卻朝著錯誤的方向前進。



＊熱門新股破發，市場趨謹慎＊



歐洲疫情出現反彈、美國總統大選臨近等不明朗因素下，市場避險情緒有所升溫，資金流向

美元把美匯指數（ＤＸＹ指數）推高至９４以上。至於港股走勢仍處於反覆局面，謹慎氣氛濃厚

，資金抄底入市的積極性仍弱。恆指正進一步跌近２３０００點水平，為５月底以來低位。恆指

由３月的２１１３９點低位反彈至７月初高位２６７８２點，若按黃金比率６１﹒８％計算，回

吐目標位為２３３００點，一旦失守，或會進一步下試２３０００點支持，下一個調整目標是高

位回調７６﹒４％，約為２２５００點水平。

另外，值得注意的是，近日新股市場雖然有「全民皆新股」的現象，惟公開發售時反應熱烈

的新股，如福祿控股（０２１０１）和樂享互動（０６９８８）均出現破發情況，恐怕會進一步

打擊市場氣氛。今年的焦點新股螞蟻集團，據報最快１０月初招股，預期不少資金為螞蟻上市準

備，將進一步抽緊股市資金，港股短期難轉勢。（ｃａ）

