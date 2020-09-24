《外地經濟》美國９月綜合ＰＭＩ初值跌至５４﹒４，企業活動減速

《經濟通通訊社２４日專訊》美國９月Ｍａｒｋｉｔ綜合採購經理指數（ＰＭＩ）初值由

５４﹒６跌至５４﹒４，反映企業活動減速。

期內製造業ＰＭＩ初值升至５３﹒５，勝預期５３﹒１。新訂單指數由５４﹒１微跌至

５４，但產出指數由５２﹒７升至５３﹒３。

服務業ＰＭＩ初值則由５５跌至５４﹒６，略低於預期５４﹒７。（ａｌ）

