《台股攻略－馮偉明》台股急跌，權值股沽壓大

《台股攻略》台股在金融及科技股表現不佳影響下，加權指數今日（２４日）大跌超過
３００點，收１２２６４﹒３８點，成交金額擴大至新台幣２４３５億元。
權值股方面，台積電跌超過２％，收新台幣４２３元，較昨日（２３日）下跌１０﹒５元新
台幣；大立光跌１﹒３％，收新台幣３４２５元；鴻海亦股價下跌。ＬＥＤ車燈大廠聯嘉受惠特
斯拉業績暢旺，今日股價逆市向好，收新台幣５３９元。中化生及亞諾法亦獲買盤支持，股價漲
停。營造股興富發今日除息收市升近１％。
隨著地緣政治風險升溫，台股很大機會再向下整固，在１２０００點附近尋找初步支持，投
資者須注意美國科企走勢。另外，美元急升不利於台灣出口股。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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