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即市新聞

24/09/2020 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》即市淡友佔了上風

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、醫療保
健業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海
爾電器（０１１６９）、周大福（００１９２９）與安踏體育（０２０２０），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選東亞銀行（０００２３）、中海油（００８８３）與匯控（００００５）。
　　港股裂口低開，屬預計之內。雖見大戶買家入市維持秩序，向淡之勢沒有改變。須知大戶一
向愈買愈低，只要平均買入價符合他們的計劃所需便可。十大成交金額最多的證券中，現以友邦
保險（０１２９９）的資金淨主動買入最多；另一方面，美圖點評（０３６９０）、騰訊
（００７００）、中國平安（０２３１８）與小米（０１８１０）均有明顯的主動沽盤。整體而
言，現時即市淡友佔了上風，現貨主板市場大戶買沽比率報４３：５７，看來，好友應繼續多作
退守，切忌大舉反攻。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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