《談國論企－黎偉成》中國人民生命至上抗疫美卸責

《談國論企》中國國家主席國家主席習近平２０２０年９月２２日在聯合國第７５屆大會一

般性辯論發表講話時，指出中國防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症是以「人民至上、生命至上

」理念，調集一切資源，科學防治，精準施策，堅決遏制疫情蔓延，並強調各國人民要守望相助

，展現出人類在重大災難面前的勇氣、決心、關愛，照亮至暗時刻，相信「疫情終將被人類戰勝

，勝利必將屬於全世界人民」，言之有理，行之有效，對！



＊習近平強調人民至上生命至上而特朗普為選情＊



反觀同日同樣以線上發言的特朗普，在約１５分鐘中居然隻口不提美國有７００萬人確診和

逾２０萬人死亡慘況，卻信口開河地表說什麼這是「美國政府發起了二戰以來最積極的一次動員

」抗疫，更對中國作１１次猛列攻擊中國，和一而再把新冠狀肺疫病毒ＣＯＲＯＮＩＡ硬稱為「

中國病毒」，要求聯合國要中國為「疫情負責」，我不得不再一次狠批惡毒特朗普：（Ｉ）特朗

普說甚麼中國遲報，乃一派謊言，因中國早於２０２０年１月初便向世界衛生組織及世界各國通

報，好，此報若如特朗普胡語之「遲報」，但美國的醫學界質疑加州很有可能在２０１９年四季

度便有人死於此疫，是為加州人於美國疫發初期有「免疫力」之因。

尤其是（ＩＩ）即使特朗普硬指中國「遲報」，但勉強「相信」特朗普所言美國「遲」了到

信息，也應該嚴陣以對惡疫，因專家福奇已屢作警告，卻「靠邊站」，乃特朗普或收到當冇收，

更無心無力抗疫，居然厚顏無恥地而再攻擊中國。

由是聯合國秘書長古特雷斯在發言時，不僅指出「民粹主義和民族主義均告失敗，在抗疫問

題上成事不足、敗事有餘」，還警告「世界需要全球停火」和「必須竭盡全力避免新冷戰」。此

乃對特朗普作間接的狠批，有用嗎？我相信特朗普會設法對古特雷斯和聯合國作出「制裁」，以

彰顯在抗疫中的「美國優先」！

回頭再談習近平在聯合國的講話，與特朗普之夢語大有雲泥之別，重點有（一）習近平在十

分高層次地強調抗疫的理念是「人民至上、生命至上」，而特朗普卻是以爭取在美國１１月３日

大選爭取連任妄顧美國人民和生命，包括推出「神藥」氯喹等、說甚麼「很快就消失」，至今所

產生的階段性結果是（１）中國基本控疫和經濟復甦，而（２）美國持續在惡疫確診和死亡人數

中「優先」領頭，仍然要強行重啟經濟，和讓大學等匆匆復課，製造出「冇問題」的假象，就因

特朗普為大選造勢，乃妄顧人民生命者也。

（二）習近平強調「調集一切資源，科學防治，精準施策，堅決遏制疫情蔓延」，重點在於

科學防治，而特朗普反對科學，抗拒醫學科學，更力逼醫藥在美國大選前要製造出疫苗，當然無

法與習近平所指的「精準施策」，不僅無法揭制疫情蔓延，甚至很有可能在經濟胡亂的重啟措施

拖累底下，爆發新的一輪惡疫大流行，對美國以至全世界都是日益嚴重的衝擊和危機。



＊聯合國大會為國際大舞台盡顯執優執劣＊



更重要的，是（三）習近平強調：「要加強團結、同舟共濟，持科學精神，充分發揮世界衛

生組織關鍵領導作用，推進國際聯防聯控，堅決打贏全球疫情阻擊戰」，和「反對政治化、污名

化」，而特朗普卻仍然是以「美國優先」，周圍強搶防疫物資，禁止美國相關資源甚至疫苗出口

，退出世界衛生組織和啟動相關程序，更惡毒地把ＣＯＲＯＮＡ改稱為「中國病毒」，簡直是厚

顏無恥至極。

習近平指出（四）中國積極投身國際抗疫合作，為維護全球公共衛生安全貢獻中國力量，做

法有（ｉ）將繼續同各國分享抗疫經驗和診療技術，向有需要的國家提供支持和幫助。（ｉｉ）

中國已有多支疫苗進入ＩＩＩ期臨床實驗，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，優先向

發展中國家提供。（ｉｉｉ）中國將落實好兩年提供２０億美元國際援助承諾，深化國際合作，

助力各國經水齊社會恢復發展。

聯合國大會是一個十分重要的國際舞台，孰優孰劣，清清楚楚，尤其是誰也不是一言就算，

國際間會有廣泛的即時信息和反應，特朗普在聯合國繼續對中國橫加打壓，只有自暴其醜。我一

早就講，要狠狠把特朗普此斯拉下台。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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