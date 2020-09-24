《異動股》匯控（００００５）隨市回吐１％，報２８﹒４５元

《經濟通通訊社２４日專訊》匯控（００００５）昨日先跌後回升，一度穿２８元世紀供股

價，今日開市隨市回吐，現價跌１﹒０４３％，報２８﹒４５０元；成交約２８萬股，涉資８０

４萬元。

現時，恆生指數報２３５３７，跌２０４點或跌０﹒８６％，主板成交３１﹒７８億元。國

企指數報９４７０，跌８８點或跌０﹒９２％。恆生科技指數報７２１８，跌７９點或跌１﹒０

９％。

即月期指新報２３５１５，跌１８５點，低水２３點。即月國指期貨報９４６９，跌７２點

，低水２點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ２８﹒４５０元 跌１﹒０４３％

恆生銀行（０００１１） １１３﹒０００元 跌０﹒８７７％

東亞銀行（０００２３） １５﹒５００元 跌２﹒３９３％

創興銀行（０１１１１） ８﹒９９０元 無升跌

大新銀行（０２３５６） ６﹒８２０元 跌０﹒７２８％

中銀香港（０２３８８） ２０﹒９５０元 無升跌

渣打集團（０２８８８） ３４﹒８５０元 跌０﹒４２９％

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（ｅｃ）

