《異動股》科指開挫７９點，ＡＴＭＸＪ全線向下，小米瀉逾２％

《經濟通通訊社２４日專訊》恆生科技指數開報７２１８點，跌７９點或１﹒１％，小米集

團（０１８１０）現價跌２﹒４％，報２０﹒３５元；成交約３０７萬股，涉資６２８７萬元。

隔晚美國龍頭科技股再遭拋售，指一度挫３﹒１９％，收市仍跌３﹒０２％，報１０６３２

點，進一步比高位滑落超過一成，技術上續陷入調整區。

另外，外電引述消息報道，印度首富安巴尼旗下信實工業（ＲｅｌｉａｎｃｅＩｎｄｕｓｔ

ｒｉｅｓ）已要求當地供應商增加產能，以求於未來兩年生產多達２億部智能手機，或對競爭對

手如內地的小米構成挑戰。

ＡＴＭＸＪ其餘股份亦向下，美團點評（０３６９０）跌１﹒６％，報２４６元；京東集團

（０９６１８）跌１﹒３％，報２８８﹒６元。

現時，恆生指數報２３５４９，跌１９３點或跌０﹒８１％，主板成交５４﹒５１億元。國

企指數報９４７１，跌８６點或跌０﹒９１％。

上證綜合指數報３２６０，跌１８點或跌０﹒５７％，成交１１４﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１３０３４，跌７５點或跌０﹒５８％，成交１９７﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團（０１８１０） ２０﹒３５元 跌２﹒４０％

騰訊控股（００７００） ５１１﹒００元 跌０﹒５８％

美團點評（０３６９０） ２４６﹒００元 跌１﹒６０％

阿里巴巴（０９９８８） ２６４﹒４０元 跌０﹒９７％

京東集團（０９６１８） ２８８﹒６０元 跌１﹒３０％

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（ｃａ）

