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24/09/2020 09:33

《異動股》科指開挫７９點，ＡＴＭＸＪ全線向下，小米瀉逾２％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恆生科技指數開報７２１８點，跌７９點或１﹒１％，小米集
團（０１８１０）現價跌２﹒４％，報２０﹒３５元；成交約３０７萬股，涉資６２８７萬元。
　　隔晚美國龍頭科技股再遭拋售，指一度挫３﹒１９％，收市仍跌３﹒０２％，報１０６３２
點，進一步比高位滑落超過一成，技術上續陷入調整區。
　　另外，外電引述消息報道，印度首富安巴尼旗下信實工業（ＲｅｌｉａｎｃｅＩｎｄｕｓｔ
ｒｉｅｓ）已要求當地供應商增加產能，以求於未來兩年生產多達２億部智能手機，或對競爭對
手如內地的小米構成挑戰。
　　ＡＴＭＸＪ其餘股份亦向下，美團點評（０３６９０）跌１﹒６％，報２４６元；京東集團
（０９６１８）跌１﹒３％，報２８８﹒６元。
　　現時，恆生指數報２３５４９，跌１９３點或跌０﹒８１％，主板成交５４﹒５１億元。國
企指數報９４７１，跌８６點或跌０﹒９１％。
　　上證綜合指數報３２６０，跌１８點或跌０﹒５７％，成交１１４﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１３０３４，跌７５點或跌０﹒５８％，成交１９７﹒８０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團（０１８１０）　　　２０﹒３５元　　　跌２﹒４０％
　　騰訊控股（００７００）　　５１１﹒００元　　　跌０﹒５８％
　　美團點評（０３６９０）　　２４６﹒００元　　　跌１﹒６０％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２６４﹒４０元　　　跌０﹒９７％
　　京東集團（０９６１８）　　２８８﹒６０元　　　跌１﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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