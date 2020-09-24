《美元走勢－羅明立》歐洲或需加強疫控措施，歐元短線仍受壓

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒４８ １０５﹒２２ １０５﹒２５

歐元╱美元 １﹒１６８０ １﹒１６４４ １﹒１６５４

英鎊╱美元 １﹒２７３９ １﹒２６９０ １﹒２７１８

美元╱瑞郎 ０﹒９２４５ ０﹒９２１６ ０﹒９２４４

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９６ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國９月Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業ＰＭＩ分別報５３﹒５，符合預期。而

昨日（２３日）較早時公布的歐洲同類指數，製造業數據表現理想但服務業指數卻低於預期。加

上歐洲多國疫情確診人數急升，可能需要加強疫控措施，進一步拖累匯價表現。在技術走勢利好

的情況下，美元升至９４﹒５０，非美貨幣全面回落。

歐元失守１﹒１７後持續下滑，曾經跌至１﹒１６４０附近，即市或有機會反彈，估計接近

１﹒１７００會遇到阻力，短線仍然可能要再試底。澳元受央行關注匯價及有分析指下月很大機

會降息的影響而跌幅較大，可留意０﹒７０是１００天線所在，或有喘定的機會，等反彈

０﹒７１以上可再空。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６９５ １﹒１６００ １﹒１７３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７１００ ０﹒７０００ ０﹒７１５０

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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