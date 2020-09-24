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即市新聞

24/09/2020 16:11

《美元走勢－羅明立》歐洲或需加強疫控措施，歐元短線仍受壓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒４８　　　１０５﹒２２　　　１０５﹒２５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６８０　　　１﹒１６４４　　　１﹒１６５４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７３９　　　１﹒２６９０　　　１﹒２７１８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２４５　　　０﹒９２１６　　　０﹒９２４４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國９月Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業ＰＭＩ分別報５３﹒５，符合預期。而
昨日（２３日）較早時公布的歐洲同類指數，製造業數據表現理想但服務業指數卻低於預期。加
上歐洲多國疫情確診人數急升，可能需要加強疫控措施，進一步拖累匯價表現。在技術走勢利好
的情況下，美元升至９４﹒５０，非美貨幣全面回落。
　　歐元失守１﹒１７後持續下滑，曾經跌至１﹒１６４０附近，即市或有機會反彈，估計接近
１﹒１７００會遇到阻力，短線仍然可能要再試底。澳元受央行關注匯價及有分析指下月很大機
會降息的影響而跌幅較大，可留意０﹒７０是１００天線所在，或有喘定的機會，等反彈
０﹒７１以上可再空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６９５　　　１﹒１６００　　　１﹒１７３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒７１００　　　０﹒７０００　　　０﹒７１５０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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