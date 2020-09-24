東亞（０００２３）啟動出售東亞人壽，傳作價逾４６億

東亞銀行（０００２３）早於３月已宣布全面檢討業務和資產組合，昨（２３日）公布策略
性檢討結果，將啟動出售壽險業務東亞人壽，以專注香港及中國內地銀行核心業務。外電報道，
交易作價或達６億美元（約４６﹒５億港元）。《香港經濟日報》
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