【截收意向】港鐵：將軍澳日出康城第１３期項目共收３５份意向書

《經濟通通訊社２４日專訊》港鐵（０００６６）將軍澳日出康城項目最後一期的日出康城

第１３期項目今日中午截收意向書。港鐵物業總監鄧智輝表示，該項目總共收３５份發展意向書

，為日出康城項目的新高，將盡快於下周展開招標程序，料相關項目於今年１０月底截標，而發

展項目的補地價將根據市況再作安排。

他指出，期望今年前開放所有日出康城的商場項目，並於１１月初開放康城商場第二期，現

時整個商場項目招租情況接近８０％，至於港鐵黃竹坑車廠上蓋第５及６期項目，將於未來數月

順次序推出。

對於樓市前景，他表示，樓市具剛性需求，現時市場氣氛較好，相關項目提供的單位數量多

，平均面積不大，其所在的社區漸趨成熟，望能受大家歡迎。

是次項目吸引多家本地發展商及內房提交意向書，包括英皇國際（００１６３）、遠東發展

（０００３５）、碧桂園（０２００７）、中海外（００６８８）、新世界發展

（０００１７）、太古地產（０１９７２）、華懋、南豐集團、旭暉控股（００８８４）、龍湖

集團（００９６０）、帝國集團、爪哇控股（００２５１）及其士國際（０００２５）等。

該項目位於港鐵康城站之西北面，面向將軍澳海灣，並連接Ｔｈｅ ＬＯＨＡＳ康城商場，

其住宅樓面面積上限為１５４﹒７萬平方呎，預計可提供約２５５０伙，是２００５年推出康城

第２期之後規模最大的一期。市場估值介乎８５億至１０５億元，相當於每呎樓面地價５５００

元至７０００元。（ｂｎ）

