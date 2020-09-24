《本港經濟》８月出口跌幅收窄至２﹒３％，連跌６個月

《經濟通通訊社２４日專訊》政府統計處公布，今年８月份本港整體出口繼７月份錄得３％

的按年跌幅後，８月份出口貨值為３４４５億元，按年下跌２﹒３％，較市場估計下跌３％為佳

。同期，進口貨值按年跌幅則由３﹒４％擴大至５﹒７％，並較市場預估跌３﹒９％差。今年８

月份錄得有形貿易逆差１４６億元，相等於商品進口貨值的４﹒１％。



＊美歐出口跌幅收窄，惟短期前景仍受制＊



政府發言人表示，環球經濟維持疲弱，８月份商品出口繼續按年溫和下跌。輸往美國和歐盟

的出口跌幅隨著當地經濟逐步復甦而收窄。然而，輸往內地的出口轉為輕微下跌，輸往其他主要

亞洲市場的出口則表現不一。

展望未來，在有效疫苗被廣泛應用前，２０１９冠狀病毒病疫情大流行將繼續是全球經濟前

景的主要下行風險。中美關係發展及地緣政治緊張局勢也增添不確定性。因此，香港的商品出口

表現在短期內料會繼續受制。政府會密切留意相關發展。



＊首８個月出口貨值跌５﹒８％＊



今年首８個月的商品整體出口貨值按年下跌５﹒８％。同時，商品進口貨值下跌８﹒１％，

期內有形貿易逆差２１９７億元，相等於商品進口貨值的８﹒３％。

今年８月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌１﹒８％。此地區內，輸往部分主要目的地

的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌１９﹒４％）、新加坡（跌１４﹒６％）和泰國（跌

１２﹒５％）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦下跌１﹒４％。另一方面，輸往印度

（升１２﹒８％）和越南（升１１﹒５％）的整體出口貨值則錄得升幅。

另外，輸往其他地區的的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是德國（跌２４﹒２％）和美國

（跌１４﹒９％）。



＊首８個月輸往德國美國各跌兩成＊



今年首８個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌２２％

）、德國（跌２１﹒１％）和印度（跌２０％）。然而，輸往台灣（升８％）和內地（升

２﹒２％）的整體出口貨值則錄得升幅。（ｃｌ）

