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即市新聞

24/09/2020 16:31

《本港經濟》８月出口跌幅收窄至２﹒３％，連跌６個月

　　《經濟通通訊社２４日專訊》政府統計處公布，今年８月份本港整體出口繼７月份錄得３％
的按年跌幅後，８月份出口貨值為３４４５億元，按年下跌２﹒３％，較市場估計下跌３％為佳
。同期，進口貨值按年跌幅則由３﹒４％擴大至５﹒７％，並較市場預估跌３﹒９％差。今年８
月份錄得有形貿易逆差１４６億元，相等於商品進口貨值的４﹒１％。

＊美歐出口跌幅收窄，惟短期前景仍受制＊

　　政府發言人表示，環球經濟維持疲弱，８月份商品出口繼續按年溫和下跌。輸往美國和歐盟
的出口跌幅隨著當地經濟逐步復甦而收窄。然而，輸往內地的出口轉為輕微下跌，輸往其他主要
亞洲市場的出口則表現不一。
　　展望未來，在有效疫苗被廣泛應用前，２０１９冠狀病毒病疫情大流行將繼續是全球經濟前
景的主要下行風險。中美關係發展及地緣政治緊張局勢也增添不確定性。因此，香港的商品出口
表現在短期內料會繼續受制。政府會密切留意相關發展。

＊首８個月出口貨值跌５﹒８％＊

　　今年首８個月的商品整體出口貨值按年下跌５﹒８％。同時，商品進口貨值下跌８﹒１％，
期內有形貿易逆差２１９７億元，相等於商品進口貨值的８﹒３％。
　　今年８月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌１﹒８％。此地區內，輸往部分主要目的地
的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌１９﹒４％）、新加坡（跌１４﹒６％）和泰國（跌
１２﹒５％）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦下跌１﹒４％。另一方面，輸往印度
（升１２﹒８％）和越南（升１１﹒５％）的整體出口貨值則錄得升幅。
　　另外，輸往其他地區的的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是德國（跌２４﹒２％）和美國
（跌１４﹒９％）。

＊首８個月輸往德國美國各跌兩成＊

　　　　今年首８個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌２２％
）、德國（跌２１﹒１％）和印度（跌２０％）。然而，輸往台灣（升８％）和內地（升
２﹒２％）的整體出口貨值則錄得升幅。（ｃｌ）

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