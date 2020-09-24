《小傳日記》大象穿鐵底，新經股失威；再跌４００點，魚缸頹勢現

《小傳日記》擔心花旗國經濟仍曳，隔晚美股跌勢顯著，道指大跌逾五百點，香江魚缸昨日

輕輕彈起後，今日繼續腳軟，低開２０４點報２３５３７，跌幅曾縮至１５２點，但沽盤增加下

，大市跌勢轉急。午後美期愈跌愈多，加上Ａ場都無乜起色，魚缸一開波跌穿上午低位，最多跌

５１７點，低見２３２２５，刷新５月２９日以來近四個月新低。之後跌幅雖然有所收窄，埋單

仍然瀉４３１點或跌近２巴仙，報２３３１１點，主板成交１１７１﹒６６億銀，增加近兩成。

國企指數報９３７１，跌１８７點或跌近２巴仙。恆生科指更傷，收報７０５４點，跌２４４點

或跌逾３巴仙。

Ａ股反覆向下，上證綜合指數報３２２３，跌５６點或跌１﹒７２％；深證成份指數報１２

８１６，跌２９３點或跌２﹒２４％。兩市成交合計增至６７９３億元人民幣。

藍戰士方面，生發發（００３８８）唔見近３巴仙，報３５７﹒６銀。金融股無論係國際金

融機構抑或內銀股，無一倖免，ＡＩＡ（０１２９９）碌低近２巴仙，報７６﹒６５銀；工行（

０１３９８）與建行（００９３９）齊齊走低逾２巴仙，分別報５﹒０６銀及４﹒０２銀。神州

移動（００９４１）跪低近２巴仙，報４９﹒９５銀；藥明生物（０２２６９）蒸發半成，報１

８１﹒９銀；係全日表現最曳藍戰士。



＊天竺新對手小米要唞唞；蘋果跌得慘手機佬無膽＊



隔晚納指挫逾３巴仙，今個月已經累計跪低近一成。科指股亦都跑輸大市，有報道話，天竺

首富旗下嘅公司要求當地供應商增加產能，希望喺未來兩年生產多達二億部智能手機，小米（０

１８１０）天竺業務都算重磅，行動有可能會對佢造成打擊，走低近５巴仙，報１９﹒８４銀。

申通快遞澄清，阿里巴巴（０９９８８）唔係用超高折讓率買入申通嘅股權，而係通過受讓其他

公司股權方式，溢價拎股份，阿里碌低逾２巴仙，報２６１銀。交銀國際話，今年直播電商交易

規模預計達到１﹒２萬億人仔，按年增長１５６巴仙，佔網上零售額近一成，預期２０２２年會

達到１７﹒８巴仙，可以關注下ＱＱ（００７００）喎，ＱＱ無咗近２巴仙，報５０５銀。發改

委發布《關於擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》提出，要加大５Ｇ

建設投資，加快關鍵芯片等核心技術攻關，中芯（００９８１）仍跌逾４巴仙，報１９﹒３４銀

；華虹半導體（０１３４７）撻低近５巴仙，報２６﹒４５銀。

納指收挫，蘋果公司跌逾４巴仙跑輸，喺香江上市嘅相關手機設備佬都碌低，瑞聲（０２０

１８）無咗逾３巴仙，報４２﹒０５銀；高偉電子（０１４１５）唔見近２巴仙，報３﹒１５銀

；比亞迪電子（００２８５）跪低近７巴仙，報３６﹒６銀；聯想（００９９２）碌低近２巴仙

，報５﹒２銀；通達（００６９８）走低逾３巴仙，報０﹒４２５銀。



＊東亞今捱沽錢莊又受苦，現貨金再跌金股低位現＊



錢莊業界呢期真係慘慘豬，先有大象（００００５）失守供股「鐵底」２８銀，後有東亞（

０００２３）要出售公司壽險業務，股價都連番下挫，東亞今日都大瀉近一成二，報１４﹒０２

銀；大象回吐逾半巴仙，報２８﹒６銀；小象（０００１１）跟跌近３巴仙，報１１１﹒１銀；

中銀香港（０２３８８）跪低逾２巴仙，報２０﹒４５銀；渣打集團（０２８８８）挫近１巴仙

，報３４﹒７銀。

金價似乎又再度失守，目前跌穿埋１９００美金關口，觸及１８６０美金位置，金礦股都跟

隨回吐，招金礦業（０１８１８）跌逾２巴仙，報９﹒４４銀；紫金礦業（０２８９９）插水近

９巴仙，報４﹒８９銀；山東黃金（０１７８７）潛近４巴仙，報１８﹒７２銀；中國黃金國際

（０２０９９）瀉近８巴仙，報９﹒３５銀；恆興黃金（０２３０３）回吐近４巴仙，報３﹒１

８銀。



＊特斯拉下插比亞迪下躂，孖屐跌唔停華住就最醒＊



花旗國電動車製造商特斯拉係周二（２２日）的「電池日」公布的新電池技術，但估計要幾

年後才面世，令「孖屐」失望，隔晚特斯拉股價瀉超過一成；特斯拉最近仲要同政府打官司，拖

累相關概念佬齊齊插低。比亞迪股份（０１２１１）碌低近４巴仙，報１０３﹒５銀；贛鋒鋰業

（０１７７２）插低近半成，報３６﹒４銀；雅迪控股（０１５８５）唔見４巴仙，報１０﹒９

８銀；恆大汽車（００７０８）蒸發近９巴仙，報１９﹒２８銀，以現價計，該股暫連跌６日，

累計跌幅近２６巴仙；福耀玻璃（０３６０６）跪低近３巴仙，報２６﹒３５銀。

呢排相當多新魚毛上市，但真係「同股唔同命」啊！華住集團（０１１７９）就非常勁，呢

３日「孖屐」不停跌，佢就不停升，今日仲要高見３４２銀破頂，收市起飛近３巴仙，報３３８

銀；樂享互動（０６９８８）今日曾經創新低見２﹒５４銀，但尾市突然有人掃貨，仲要創埋新

高３﹒０５銀，最後彈起１０巴仙，收報２﹒９７銀；濠江機電（０１４０８）潛水逾４巴仙，

報３﹒６８銀；福祿控股（０２１０１）跣低近４巴仙，報８﹒２４銀。請請！



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