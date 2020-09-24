恒大：網上流傳有關其重組情況文件為憑空捏造，已向公安報案

《經濟通通訊社２４日專訊》恆大集團在其官網發布聲明表示，就網上流傳其重組情況的相

關檔和截圖為憑空捏造、純屬誹謗，對公司造成嚴重了商譽損害，已向公安機關報案，堅決用法

律武器維護公司合法權益。

恆大指，公司首８個月累計合約銷售金額約達４５０６億元（人民幣．下同），按年增長約

２１﹒８％。按全年６５００億銷售目標計算，其上半年已完成全年業績目標的６９％。同時，

截至６月３０日，現金餘額仍有２０４６億，公司運營相當穩健。

此外，「金九銀十」期間恆大已推出全國樓盤７折特大優惠，若九月、十月能順利實現搶收

２０００億元，恆大將提前完成全年目標。由此可見，網傳謠言將不攻自破。

恆大在２０１６年借殼深深房分拆恆大地產回Ａ上市，內地今日網傳恆大向廣東省人民政府

發出「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，提及集團懇請廣東政府支持重大資產重組

，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險。

報告提到，公司須於明年１月３１日前償還戰略投資者１３００億元本金，以及１３７億元

分紅，倘此次重組未能如期完成，１３００億權益將變為負債，資產負債率將大幅攀升至９０％

以上，可導致公司現金流斷裂。（ｂｉ）

