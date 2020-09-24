  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/09/2020 19:25

恒大：網上流傳有關其重組情況文件為憑空捏造，已向公安報案

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恆大集團在其官網發布聲明表示，就網上流傳其重組情況的相
關檔和截圖為憑空捏造、純屬誹謗，對公司造成嚴重了商譽損害，已向公安機關報案，堅決用法
律武器維護公司合法權益。
　　恆大指，公司首８個月累計合約銷售金額約達４５０６億元（人民幣．下同），按年增長約
２１﹒８％。按全年６５００億銷售目標計算，其上半年已完成全年業績目標的６９％。同時，
截至６月３０日，現金餘額仍有２０４６億，公司運營相當穩健。
　　此外，「金九銀十」期間恆大已推出全國樓盤７折特大優惠，若九月、十月能順利實現搶收
２０００億元，恆大將提前完成全年目標。由此可見，網傳謠言將不攻自破。
　　恆大在２０１６年借殼深深房分拆恆大地產回Ａ上市，內地今日網傳恆大向廣東省人民政府
發出「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，提及集團懇請廣東政府支持重大資產重組
，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險。
　　報告提到，公司須於明年１月３１日前償還戰略投資者１３００億元本金，以及１３７億元
分紅，倘此次重組未能如期完成，１３００億權益將變為負債，資產負債率將大幅攀升至９０％
以上，可導致公司現金流斷裂。（ｂｉ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/09/2020
《神州經脈》字節跳動遞技術出口許可申請　股匯雙瀉外資大幅撤走
財經熱話24/09/2020
【東亞重組】銀行業基本面差　出售壽險叫價受壓　東亞急跌勿撈底
FOCUS24/09/2020
【FOCUS】經濟仍處「深洞」　美元迴光返照
開市Good Morning24/09/2020
《開市Good Morning》林家亨：東亞出售業務前景看淡
中國故事24/09/2020
【外灘大會】螞蟻集團：新金融以科技和數據支撐　將加大技術投入
財經熱話24/09/2020
捱過疫情低潮　九倉置業踏上復甦征途
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>