《投資領域－譚家駿》捕捉優質亞股發掘疫後潛力

《投資領域》亞太區股市過去一段時間曾出現強勁反彈，但即使在低位累積了不俗升幅之後

，不少市場仍然是低於年初時的水平，同一時間，除非新冠肺炎疫苗研發成功或出現有效的治療

方法，否則股市前景依然是難言明朗化。

新冠肺炎疫情亦改變了投資市場的傳統邏輯，過往被市場視為具防守性的價值型股份及高息

股，未有為投資者帶來保護資本的效果，反而是科技、科網股，卻成為新的防守性選擇，過去６

個月以來表現相當強勁，皆因大規模封城等防疫措施逼使人們留在家中。

此外，盡管股市前景不確定性仍高，由高效管理層所領導的優質企業依然有能力在這種環境

下抵禦挑戰，亞太區股市過往面臨過多次危機，優質企業均能夠從困難中走出來並繼續壯大，投

資者亦應積極發掘那些有望在疫後發展更佳的公司。



＊短線盈利波動無損長線價值＊



長遠而言，就算今年的疫情導致整個年度的盈利完全報銷，其實不會對一間優質公司的長線

價值有太大的損害，尤其是那些資產負債表強勁的企業，長遠仍可維持穩健增長。

目前，亞太區企業的資產負債表普遍強勁，不少企業更加是處於淨現金狀態，可以有效應對

短期內的現金流情況，因此當股市受到衝擊回落，導致優質企業的估值亦受影響變得更加便宜時

，其實就是趁低吸納的好機會。

舉例而言，消費品在以往的跌市之中普遍具有防守性的特質，但在今次的「疫」市下卻表現

疲弱，主要是由於新冠肺炎導致零售店舖關門及居家令，影響消費品需求。

然而，我們相信上述防疫措施的實施不會長期持續，加上環球利率低迷，尤其是美國聯儲局

預計將維持在近零息水平至２０２２年，因此從現金流折現角度來看，消費股的估值有望向上重

估。



＊亞太區銀行估值低殘＊



另一方面，亞太區銀行股的投資機會亦值得關注。區內不少銀行股的股價此前已跌至歷史最

低水平，我們認為包括不良貸款可能上升等等負面因素，基本上已大部分反映在股價之內，其中

，印度銀行的機會更值得投資者關注。

在新冠肺炎疫情之前，印度金融業的市值已接近中國水平，惟其估值異常高昂，更有印度金

融企業的市帳率更超過１０倍。然而，經過一輪顯著調整之後，印度銀行業的估值已跌至亞洲金

融風暴以來的最低水平，我們認為這個估值水平相當吸引，是買入高質素民營印度銀行的機會。

總結而言，市場中的不確定性仍高，投資者要預測市場走向相當困難，關鍵還是通過由下而

上的方式，尋找具備長期投資價值，既是市場領導者又擁有強勁競爭優勢的優質公司，把握市場

下跌時在吸引的水平買入，這些公司在疫後、甚至是未來３至５年，具備極佳的增長潛力，有充

裕空間繼續發展。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

