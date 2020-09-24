《宏觀理財－冼健岷》投資新經濟股錦囊

《宏觀理財》新冠病毒疫情自今年年初爆發，並成為全球大流行以來，人們的生活模式起了

翻天覆地的變化，舊經濟加速向新經濟轉化。透過互聯網，大家除了以往較常用的購物，現時還

會視像開會、學習、診症、娛樂等，新經濟股因而承接了５Ｇ開展備受憧憬的強勢，表現繼續一

枝獨秀。

千呼萬喚之下，恆指公司於７月尾終推出了恆生科技指數，追蹤在港上市的３０間市值最大

科技公司，業務涵蓋５大範疇，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。根據回溯測

試計算之數據，恆生科技指數２０１９年全年及２０２０年上半年的回報分別高達３６﹒２％及

３５﹒３％。



＊高位回落，入市機會＊



科技股經歷了超過一年半的急升，本月初終於下挫。美國納斯達克指數９月２日創出

１２０５６點的收市最高紀錄後，短短兩日之間，急速下滑最多一成；香港的恆生科技指數亦在

同日創出歷史新高的７９０９點後輾轉下跌。不過，正如上文所言，新經濟乃是大趨勢，今次只

是調整而已，投資者或可趁此機會，買入相關資產。

要搭上新經濟股的列車，最簡單直接的，莫過於買入個別股票。可是，新經濟的覆蓋範圍極

廣，個別公司所發展的業務不一，且看四大龍頭ＡＴＭＸ－－阿里巴巴（０９９８８）、騰訊

（００７００）、美團（０３６９０）、小米（０１８１０），就各有強項。單一買入個別股，

投資不夠多元化，風險亦高，因此，ＥＴＦ是不俗選擇。



＊ＥＴＦ入場費低＊



恆生科技指數推出短短一段時間，市場已推出了３隻相關ＥＴＦ，分別是南方科指ＥＴＦ

（０３０３３）、華夏科技ＥＴＦ（０３０８８）、恆生科技ＥＴＦ（０３０３２）。當中，以

南方科指ＥＴＦ規模最大，但管理費及費用比率亦最高，三者入場費只需千多元，遠遠少於買入

ＡＴＭＸ其中之一的一手。

其實，要買入在港上市的科技ＥＴＦ，還有不少選擇，就是追蹤其他科技相關指數的，當中

甚至有細分至個別行業的，例如機械人及人工智能、生物科技、雲端運算、半導體、電動車等。

當然，在港上市的ＥＴＦ，也有追蹤全球科技指數龍頭－納指的選擇，當中更有槓桿以至逆

向的；有港元計價的，也有人民幣以至美元計價的。不過，即使追蹤的是龍頭指數，個別ＥＴＦ

的成交卻甚疏落，投資者須留意。



＊美股市場更多選擇＊



事實上，要投資科技股，美股可謂最具代表性的市場。雖然近期陸續有在當地上市的中概股

回流香港，但還有不少大家耳熟能詳的公司，仍然只在美國「獨家」掛牌，例如百度、新浪、攜

程等。這還未計當地的科技巨頭，例如ＦＡＡＮＧ－Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｐｐｌｅ、

Ａｍａｚｏｎ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｇｏｏｇｌｅ，以至Ｔｅｓｌａ等，若想染指，便要投入當地

市場。現時不少銀行及券商都提供美股交易服務，但要留意交易佣金、轉倉費、交易徵費等，與

買賣港股不同。

投資美股的另一吸引之處，在於只買一股都有交易，入場門檻較低。例如阿里巴巴，一股美

股（ＢＡＢＡ）不足３００美元，折合二千多港元；一手港股（０９９８８）１００股，相當於

二萬多元，相差１０倍。

此外，美股市場亦提供更多科技ＥＴＦ，多達４４隻，資產規模更大，最大的領航科技

ＥＴＦ（ＶＧＴ），資產便達３７０億美元；所追蹤指數的覆蓋更廣，例如ｉＳｈａｒｅ全球科

技ＥＴＦ（ＩＸＮ）追蹤的，便是標普全球科技指數，持股多達１２０隻，讓投資者能因應自己

喜好慢慢選擇。《康宏理財服務有限公司行政總裁冼健岷》

