外圍拖累港股跌４３１點收２３３１１近四個月低，科指挫逾二百點

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股急挫，港股今早隨外圍低開２０４點報２３５３７點

後下行。受累科技股、金融股及匯控（００００５）跌勢，港股全日低見２３２２５點，為今年

５月底以來低位，最終收報２３３１１點，跌４３１點或跌１﹒８２％；國企指數報９３７１點

，跌１８７點或跌１﹒９６％；恆生科技指數報７０５４點，跌２４４點或跌３﹒３５％。主板

成交１１７１﹒６６億元增加約１９％。

Ａ場方面齊走軟，上證綜合指數報３２２３點，跌５６點或跌１﹒７２％；深證成分指數報

１２８１６點，跌２９３點或跌２﹒２４％。兩市成交合計６７９３﹒０９億人幣增加約３％。

重磅股方面，由港交所（００３８８）領跌２﹒８８％，報３５７﹒６元；建行

（００９３９）跌２﹒３２％，報５﹒０６元；中移動（００９４１）軟１﹒８７％，報

４９﹒９５元；騰訊（００７００）跌１﹒７５％，報５０５元；友邦（０１２９９）挫

１﹒６７％，報７６﹒６５元。



＊東亞遭大摩削三成目標，跌逾一成＊



港銀股今日走勢偏軟，由遭大摩削三成目標價的東亞銀行（０００２３）領跌，全日挫

１１﹒７１％，報１４﹒０２元；匯控（００００５）盤中曾再跌穿２８元「世紀供股價」，最

終收跌０﹒５２％報２８﹒６元；恆生（０００１１）軟２﹒５４％，報１１１﹒１元；中銀香

港（０２３８８）跌２﹒３９％，報２０﹒４５元；渣打（０２８８８）軟０﹒８６％，報

３４﹒７元。

美國能源信息署（ＥＩＡ）公布上周油儲下降，支撐油價隨晚微升，惟油股今日走勢仍偏軟

。三桶油齊跌，中海油（００８８３）走低３﹒５９％，報７﹒５１元；中石油（００８５７）

下行２﹒９％，報２﹒３４元；中石化（００３８６）跌２﹒２２％，報３﹒０９元。其他石油

相關股方面，聯合能源集團（００４６７）軟６﹒７８％，報１﹒１元；中海油服

（０２８８３）跌４﹒６４％，報５﹒１４元。

據內地乘聯會數據指，９月第三周乘用車日均銷量同比增長一成，惟市場仍失望特斯拉新電

池技術估計要幾年後面世，車股普軟。恆大汽車（００７０８）領跌８﹒６３％，報１９﹒２８

元；廣汽（０２２３８）跌３﹒５５％，報６﹒５３元；長汽（０２３３３）下行４％，報

９﹒１３元；吉利汽車（００１７５）軟２﹒１７％，報１５﹒３元；比亞迪（０１２１１）跌

３﹒６３％，報１０３﹒５元。惟華晨中國（０１１１４）曾炒起私有化消息，股價揚

４﹒８６％，報７﹒３４元。



＊晶片股受壓，中芯國際急挫４％＊



晶片股今日現沽壓，由中電華大科技（０００８５）領跌４﹒８２％，報０﹒７９元；而澄

清無私有化計劃的ＡＳＭ太平洋（００５２２）亦走低４﹒２４％，報８１﹒４元。其他晶片股

方面，華虹半導體（０１３４７）軟４﹒８６％，報２６﹒４５元；中芯國際（００９８１）跌

４﹒０２％，報１９﹒３４元。

據報本年截至９月２３日，內地可轉債發行數量達１４９隻，追近去年全年表現，惟中資券

商股今日齊軟。中金（０３９０８）領跌３﹒０３％，報１７﹒３元；中信建投（０６０６６）

軟２﹒８６％，報１０﹒１８元；中信証券（０６０３０）跌１﹒２９％，報１６﹒８４元；招

商證券（０６０９９）跌１﹒４９％，報９﹒２８元；廣發証券（０１７７６）挫２﹒８７％，

報９﹒４７元；國泰君安（０２６１１）走低２﹒１９％，報１０﹒７４元。

５Ｇ概念股今日普遍捱沽，鐵塔（００７８８）創逾一年半低位見１﹒３３元，收跌

３﹒６％，報１﹒３４元。其他概念股方面，中興（００７６３）走低４﹒６２％，報

１７﹒７６元；京信通信（０２３４２）軟４﹒０６％，報２﹒６元；中國通信服務

（００５５２）跌２﹒３２％，報４﹒６３元；長飛光纖（０６８６９）軟３﹒３９％，報

１１﹒９８元。（ｊｃ）

