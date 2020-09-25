  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/09/2020 14:11

《缸邊麗評－熊麗萍》匯控無憧憬，宜分不宜守！

　　《缸邊麗評》匯控（００００５）於今年４月遵從英倫銀行指令一年內不派發股息，對匯控
股東本已是一大打擊；而中美爭拗令集團為免開罪美國，又不希望失去內地市場而處於尷尬局面
。在中、英、美夾縫之中，匯控股價於本周初失守２００９年的２８元供股水平，令粉絲再一次
為其持股的「去留」而感到惆悵。
　
＊失守供股價，粉絲漸「死心」＊
　
　　２００８年「金融海嘯」後，匯控向股東伸手，對於持有匯控作收息的粉絲來說，突然要掏
腰包供股集資，雖說有點意外，但大多數粉絲仍是對匯控有憧憬，同時也避免因為放棄供股而被
攤薄，大多最後也選擇了供股。
　　今年４月集團宣布取消派發第四季股息，並表示今年內不派發季度股息，這對股東來說，是
另一個較大的打擊，惟當時不少投資者的心態仍偏向持有匯控，希望在一年後恢復派息，反映投
資者並未完全死心。但近期夾雜在中美角力之間，市場憂慮前景，令股價失守十一年前供股價２
８元水平；但這一次股價下跌，反而未見有太多投資者詢問如何處理，是否反映他們已「冷待」
匯控，又或股價已太低殘而被迫繼續持貨？
　　
＊中美夾縫中，兩面不是人＊
　
　　在中美政治角力中間，中國商務部日前正式發布「不可靠實體清單規定」，對危害中國國家
主權、安全和發展利益的外國企業，採取相應措施，又會禁止在中國從事進出口活動及投資。有
消息指中國擬將匯控列入「不可靠實體清單」，市場憂慮匯控在內地業務發展受阻。
匯控之所以有可能成為「清單」對象，估計與中央政府曾指出，華為副董事長孟晚舟被捕是因為
匯控提供誤導性證據，加上早前匯控對於「港區國安法」的反應相當「曖昧」，一方面沒有表態
反對，但卻非正式表示支持。作為本港發鈔銀行，而本港也是集團的最大盈利貢獻者，一般預期
該行會正面對待港區國安法的推出，期望有助本港社會回復穩定；但匯控或擔心開罪美國，因而
不敢表態，估計部分投資者為免面對匯控在中美問題上的尷尬角色，寧願沽貨離場觀望。
　
＊續昅實清單，伺反彈減持＊
　
　　至於國際調查記者同盟發表的研究報道，指匯控於２００９年至２０１７年呈交的可疑活動
報告，涉及金額４４﹒８億美元，筆者認為這些已是歷史數據，而匯控亦於２０１２年被美國指
其反洗黑錢不力而罰款１９億元美元，美國除要求匯控加強法規監管，當時也密切監察匯控在這
方面的進展及成績。因此，上述數據料不會再為匯控帶來新的罰款及影響，而近日股價就此因素
的負面反應是過籠。反而中國會否將匯控列入不可靠實體清單的影響更為重要，大家宜密切關注

　　在基本因素方面，預期美國未來三年不會加息，息差收窄壓力持續，歐、美疫情令當地經濟
增長放緩，集團在歐洲及美國的業務難有起色，在政治及業務壓力的雙重打擊下，目前難以預計
股價何時見底。但若最終未有列入「不可靠實體清單」，股價可望反彈至３１至３２元，屆時又
應是減持的機會。對於長期持有匯控收息的忠實粉絲（尤其是高位入貨者）而言，現階段確不容
易說服自己作出減持，那只能按自身資金及風險承受能力來決定與匯控的「去留」關係。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊筆者並無持有上述股份
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS25/09/2020
【FOCUS】富時派中債入場券　智庫警示資本開放非零成本
開市Good Morning25/09/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：小米19元以下部署
中國故事24/09/2020
《神州經脈》字節跳動遞技術出口許可申請　股匯雙瀉外資大幅撤走
板塊分析24/09/2020
【科技股部署】景順：科技股急跌未預示另一個科技股泡沫
板塊分析24/09/2020
【科技股部署】分析料港股下季不太差　恒指新貴科企可低吸
財經熱話24/09/2020
【東亞重組】銀行業基本面差　出售壽險叫價受壓　東亞急跌勿撈底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金