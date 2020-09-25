《缸邊麗評－熊麗萍》匯控無憧憬，宜分不宜守！

《缸邊麗評》匯控（００００５）於今年４月遵從英倫銀行指令一年內不派發股息，對匯控

股東本已是一大打擊；而中美爭拗令集團為免開罪美國，又不希望失去內地市場而處於尷尬局面

。在中、英、美夾縫之中，匯控股價於本周初失守２００９年的２８元供股水平，令粉絲再一次

為其持股的「去留」而感到惆悵。



＊失守供股價，粉絲漸「死心」＊



２００８年「金融海嘯」後，匯控向股東伸手，對於持有匯控作收息的粉絲來說，突然要掏

腰包供股集資，雖說有點意外，但大多數粉絲仍是對匯控有憧憬，同時也避免因為放棄供股而被

攤薄，大多最後也選擇了供股。

今年４月集團宣布取消派發第四季股息，並表示今年內不派發季度股息，這對股東來說，是

另一個較大的打擊，惟當時不少投資者的心態仍偏向持有匯控，希望在一年後恢復派息，反映投

資者並未完全死心。但近期夾雜在中美角力之間，市場憂慮前景，令股價失守十一年前供股價２

８元水平；但這一次股價下跌，反而未見有太多投資者詢問如何處理，是否反映他們已「冷待」

匯控，又或股價已太低殘而被迫繼續持貨？



＊中美夾縫中，兩面不是人＊



在中美政治角力中間，中國商務部日前正式發布「不可靠實體清單規定」，對危害中國國家

主權、安全和發展利益的外國企業，採取相應措施，又會禁止在中國從事進出口活動及投資。有

消息指中國擬將匯控列入「不可靠實體清單」，市場憂慮匯控在內地業務發展受阻。

匯控之所以有可能成為「清單」對象，估計與中央政府曾指出，華為副董事長孟晚舟被捕是因為

匯控提供誤導性證據，加上早前匯控對於「港區國安法」的反應相當「曖昧」，一方面沒有表態

反對，但卻非正式表示支持。作為本港發鈔銀行，而本港也是集團的最大盈利貢獻者，一般預期

該行會正面對待港區國安法的推出，期望有助本港社會回復穩定；但匯控或擔心開罪美國，因而

不敢表態，估計部分投資者為免面對匯控在中美問題上的尷尬角色，寧願沽貨離場觀望。



＊續昅實清單，伺反彈減持＊



至於國際調查記者同盟發表的研究報道，指匯控於２００９年至２０１７年呈交的可疑活動

報告，涉及金額４４﹒８億美元，筆者認為這些已是歷史數據，而匯控亦於２０１２年被美國指

其反洗黑錢不力而罰款１９億元美元，美國除要求匯控加強法規監管，當時也密切監察匯控在這

方面的進展及成績。因此，上述數據料不會再為匯控帶來新的罰款及影響，而近日股價就此因素

的負面反應是過籠。反而中國會否將匯控列入不可靠實體清單的影響更為重要，大家宜密切關注

。

在基本因素方面，預期美國未來三年不會加息，息差收窄壓力持續，歐、美疫情令當地經濟

增長放緩，集團在歐洲及美國的業務難有起色，在政治及業務壓力的雙重打擊下，目前難以預計

股價何時見底。但若最終未有列入「不可靠實體清單」，股價可望反彈至３１至３２元，屆時又

應是減持的機會。對於長期持有匯控收息的忠實粉絲（尤其是高位入貨者）而言，現階段確不容

易說服自己作出減持，那只能按自身資金及風險承受能力來決定與匯控的「去留」關係。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並無持有上述股份



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