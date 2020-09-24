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即市新聞

24/09/2020 17:13

《股金豐采－涂國彬》疫情憂未已，美元反彈時

　　《股金豐采》年初，全球市場因為疫情而非常擔憂，美元一支獨秀，美匯指數突破１００大
關，其他資產均受壓，包括非美貨幣。隨著各國積極抗疫並推進刺激政策，投資者重建信心，資
產價格被推高。大家對於美元的避險需求回落，其他貨幣尤其是澳元及歐元等，都反彈的很快。
　
＊美匯重上９４關＊
　
　　但近期各大央行似乎沒有新招，都保持觀望的態度，投資者也轉為冷靜下來，需要評估一下
經濟修復的情況到底如何。恰逢疫情在各國又加重，恐慌情緒升溫，美匯指數原本都已經跌穿
９２，現在又止跌反彈，不但重拾５０日線，本周更是升至９４之上，創下逾八周新高，這時候
非美貨幣又轉跌。
　
＊歐元恐怕未跌完＊
　
　　歐元在９月初一度突破１﹒２關口，隨後沽壓明顯增加，現在已經跌穿５０日線的支持，連
續下跌第四日至１﹒１６６０。最新的歐元區綜合ＰＭＩ回落至５０﹒１，服務業ＰＭＩ下滑至
５０以下至４７﹒６，加上疫情擔憂，歐元短線還有下行空間。
　
＊澳元或下試０﹒７＊
　
　　澳元已經從３月低位反彈逾三成，期間也有調整，但幅度非常有限，仍能守住５０日線，但
本周下行壓力明顯加大，已經跌穿５０日線，連續下跌四日，或很快考驗０﹒７的支持。英鎊除
了經濟修復的擔憂，還有「脫歐」的不確定性拖累，英鎊從９月開始已經下跌超過５％，重新回
到１﹒２至１﹒３的運行區間，如此一來，上述１﹒２的支持也未必強烈。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份。

　

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