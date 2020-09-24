《股金豐采－涂國彬》疫情憂未已，美元反彈時

《股金豐采》年初，全球市場因為疫情而非常擔憂，美元一支獨秀，美匯指數突破１００大

關，其他資產均受壓，包括非美貨幣。隨著各國積極抗疫並推進刺激政策，投資者重建信心，資

產價格被推高。大家對於美元的避險需求回落，其他貨幣尤其是澳元及歐元等，都反彈的很快。



＊美匯重上９４關＊



但近期各大央行似乎沒有新招，都保持觀望的態度，投資者也轉為冷靜下來，需要評估一下

經濟修復的情況到底如何。恰逢疫情在各國又加重，恐慌情緒升溫，美匯指數原本都已經跌穿

９２，現在又止跌反彈，不但重拾５０日線，本周更是升至９４之上，創下逾八周新高，這時候

非美貨幣又轉跌。



＊歐元恐怕未跌完＊



歐元在９月初一度突破１﹒２關口，隨後沽壓明顯增加，現在已經跌穿５０日線的支持，連

續下跌第四日至１﹒１６６０。最新的歐元區綜合ＰＭＩ回落至５０﹒１，服務業ＰＭＩ下滑至

５０以下至４７﹒６，加上疫情擔憂，歐元短線還有下行空間。



＊澳元或下試０﹒７＊



澳元已經從３月低位反彈逾三成，期間也有調整，但幅度非常有限，仍能守住５０日線，但

本周下行壓力明顯加大，已經跌穿５０日線，連續下跌四日，或很快考驗０﹒７的支持。英鎊除

了經濟修復的擔憂，還有「脫歐」的不確定性拖累，英鎊從９月開始已經下跌超過５％，重新回

到１﹒２至１﹒３的運行區間，如此一來，上述１﹒２的支持也未必強烈。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）

（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份。

）





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