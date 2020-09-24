《鍾之日記》外資走人幣貶，中港魚缸齊跌

《鍾之日記》９月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美繼續糾纏ＴｉｋＴｏｋ交易方案。據報道美國司法部長巴爾及其他國家安全官員尚未同

意甲骨文、沃爾瑪與ＴｉｋＴｏｋ的交易方案，因對交易方案的國家安全風險仍有擔憂；

ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動就公告，正就有關方案向北京市商務局提交許可申請，正在等待北

京市商務局的受理決定。另外，ＴｉｋＴｏｋ周三向美國法院申請初步禁制令，要求阻止華府實

施行政命令，若法院拒頒下禁制令，則蘋果、谷歌將於周日（２７日）開始在應用程式商店下架

ＴｉｋＴｏｋ。

隔晚美股急挫，科技股遭拋售，港股今早隨外圍低開２０４點。受累科技股、金融股及匯控

（００００５）跌勢，港股全日低見２３２２５點，為今年５月以來低位，最終收報２３３１１

點，跌４３１點或跌１﹒８２％；主板成交１１７１﹒６６億元增加約１９％。



＊外資走人幣貶，Ａ場半個月跌最大＊



祖國股市今日亦隨外圍低開後跌幅擴大，儘管保險板塊逆市護盤，但隨著外資大幅流出，跌

勢不止，滬綜指在接近全日最低位收市，挫１﹒７２％，為約半個月以來最大單日跌幅，收報

３２２３﹒１８點。

國務院總理李克強昨日（２３日）主持召開國務院常務會議，指出要進一步提高上市公司質

量，允許更多符合條件的外國投資者對上市公司戰略投資。不過，今日外資流出成脫韁野馬，全

日通過陸股通淨沽出１２１﹒６８億元人民幣，流出規模為７月２４日以來兩個月最大，且為連

續第４日淨流出。兩市總成交６７９３億元人民幣，按日增加２﹒８％。

人民幣兌一美元中間價連貶第四日，今報６﹒８０２８續創逾一周低，人幣即期（ＣＮＹ）

再下插，大幅低開後，連失６﹒８０及６﹒８１及８﹒８２關口，收報６﹒８２４０瀉３２０點

，連續第四日下跌，且創自９月１１日以來近兩周新低。



＊檢討方案大行不收貨，東亞收挫近一成二＊



東亞銀行（０００２３）早於３月已宣布全面檢討業務和資產組合，昨公布策略性檢討結果

，將啟動出售壽險業務東亞人壽，以專注香港及中國內地銀行核心業務。外電報道，交易作價或

達６億美元（約４６﹒５億港元）。

不過大行對東亞的方案「不收貨」。大摩認為，市場本來期望東亞銀行管理層有較大動作，

該行的基本面仍面對挑戰，認為缺乏短期催化劑。大摩下調東亞評級至「與大市同步」，目標價

為１６元。

花旗同樣下調東亞銀行的評級至「沽售」，目標價亦調低３０％至１４﹒６元，並表示東亞

銀行今年以來表現好於其他香港銀行股，預計之後股價和同業的差距會收窄。在出售東亞人壽後

，銀行致力於聚焦核心業務並改善集團的凈資產收益率，但管理層勉強將中期股本回報率

（ＲＯＥ）目標價定在高單位數增長，同時強調了經濟的不確定性和行業面臨的挑戰。

東亞今日甫開市即遭拋，並在接近日內低位收市，收挫１１﹒７％，報１４﹒０２元，為今

年５月下旬以來新低。

其他本地銀行同樣「無運行」，恆生（０００１１）挫２﹒５％，中銀香港（０２３８８）

跌２﹒４％，渣打（０２８８８）亦軟０﹒９％；昨日輕微反彈的匯控（００００５）今日表現

反覆，午後曾挫近３％，再度失守２８元「世紀供股價」，尾市跌勢回順，收跌０﹒５％。

四大國有商業銀行均跌約２％。建行（００９３９）收挫２﹒３％，報５﹒０６元，創逾三

年低位；而中行跌２﹒０３％，報２﹒４１元，更創出逾４年低位。此外，工行（０１３９８）

滑２﹒２％，農行（０１２８８）亦潛２％。



＊恆大汽車市值蒸發四分一，配股引發掠水疑雲＊



恆大汽車（００７０８）自從改名踏上了新能源車概念後，股價大幅躍起，但隨即上演了一

連串好戲，令不少投資者擔心，所謂的新能源車概念只是一連串財技。恆大汽車上月大肆宣傳新

推出的恆馳新能源車，相關廣告在本港各大媒體循環轟炸式播放，在新車聞樓梯響後，再於本月

中以先舊後新方式配售約１﹒７７億股，予不少於六名承配人，募資約４０億元，配售價每股

２２﹒６５元。

配股掠水撞正美國科技股迎來跌浪，觸發恆大汽車連跌６日，今日股價大跌８﹒６％，報

１９﹒２８元，累計市值已經蒸發四分一，甚至比配售價還要低了１４﹒９％。

新經濟股今日顯著挫，小米集團（０１８１０）挫４﹒８％，美團點評（０３６９０）跌

４﹒６％，阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒３％，騰訊控股（００７００）跌１﹒８％，京東集

團（０９６１８）跌１﹒７％。

據外電報道，螞蟻集團尋求通過在香港的ＩＰＯ籌資１７５億美元，同時不會尋求基石投資

者的參與，相信會有旺盛的市場需求，是次交易將成為本港規模最大的ＩＰＯ交易之一。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

