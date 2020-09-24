《投資心得－潘鐵珊》潤電中期業績理想，八個月風電售量增近三成

《投資心得》華潤電力（００８３６）在中國從事投資、開發、經營和管理發電廠及煤礦項

目。主要業務涵蓋火電業務、新能源業務和煤炭業務，合計運營權益裝機容量為３４６３６兆瓦

，發電廠主要分佈於華東、華中、華南。截至今年六月三十日止的六個月中期業績，集團錄得營

業額達３１１﹒８億元，比去年同期下降５﹒３％；但集團擁有人應佔利潤則錄得同比增１２﹒

７％的至４５﹒３億元的理想表現。而集團於今年首八個月的附屬電廠累計售電量達到９９０９

﹒２萬兆瓦時，同比增１﹒１％；值得留意的是當中附屬風電場累計售電量同比增２６﹒５％至

１３４７﹒７兆瓦時，顯示在風力發電售電有進一步擴大之勢。



＊風力發電售電有再擴大之勢＊



集團總體來說於上半年有好的進展，包括新投產火電運營權益裝機容量達８２５兆瓦，其中

有聯營的河北曹妃甸二期項目１０００兆瓦超超臨界機組，以及河北運東項目３５０兆瓦熱電聯

產機組。此外新投產風電和光伏運營權益裝機容量合共達到７２８兆瓦，持續提升。

隨著國內電力和天然氣改革將於加速，用電增長速度勢頭能持續，令華潤電力等企業得以受

惠。此外，集團配合國家的綠色能源國策，致力發展低碳綠色技術，已有５９台發電機組實施超

低排放改造，佔總運營權益裝機容量約９８﹒７％；又通過利用燃煤鍋爐實施城市污泥幹化摻燒

項目；相信在創造創造社會、經濟與環境效益，為品牌帶來正面效應的同時，長遠亦能帶來可持

續發展及穩定回報。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

