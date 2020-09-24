《輪證高清－孫明哲》如何找出對正股參與度較高、而對波幅變化影

《輪證高清》上周本欄文章提到大部分認股證投資者都是希望參與正股股價的變動而非引伸

波幅的變化，所以在波幅下跌時要特別留意產品的條款，利用對正股股價敏感度較高（即對沖值

較高）同時對引伸波幅影響較輕微的產品，以減低波幅變化對輪價的影響。有投資者問如何知道

一隻認股證對引伸波幅的敏感度，有見及此，在高盛認股證牛熊證網站上的認股證資料

（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇｉ╱ｗａｒｒａｎｔ

╱ｗａｒｒａｎｔ＿ｉｎｄｉｃａｔｏｒ﹒ｃｇｉ）中新增了引伸波幅的敏感度一欄，讓投資者

知道引伸波幅１個波幅點的上落對輪價有多大的影響。

以騰訊（００７００）認購證為例，騰訊購１９３４８行使價６８５﹒５元，超過３０％價

外，屬非常價外的窩輪，其對沖值約１１％，對引伸波幅敏感度約為１０％；另一較貼價的騰訊

購１５５６０行使價５７８﹒８８元，對沖值約３０％，對沖值明顯較高，在同樣是面值

０﹒２５元以下時，能更有效反映正股的變化，引伸波幅敏感度約為６％，即當引伸波幅變化１

個波幅點時，騰訊購１５５６０的價格會變動約６％，比騰訊購１９３４８的１０％影響較輕微

。另一方面，再比較兩者的實際槓桿其實差別不大，分別是１０倍及９倍，只有１倍多的差別，

但較貼價的騰訊購１５５６０不論在敏感度及引伸波幅影響兩方面都較優勝，在衡量風險及回報

之後，騰訊購１５５６０或是較合適的選擇。

當然，投資者其實不需要逐一比較產品的引伸波幅敏感度，這其實亦不是選擇產品時必需要

留意的數據，原因是投資者若跟隨我們一直提到的選輪三步曲，從風險出發，以行使價、到期日

篩選出條款合適的產品，自然就會選出對沖值不會太低、而同時對引伸波幅影響相對較輕微的產

品。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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