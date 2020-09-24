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即市新聞

24/09/2020 16:49

【聚焦人幣】人幣即期瀉３２０點收６﹒８２４０，創近２周新低

　　《經濟通通訊社２４日專訊》市場質疑經濟復甦步伐，令避險情緒進一步升溫，美元持續高
企。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開２４０點報６﹒８１６０，其後在
６﹒８０９０至６﹒８２６４之間波動。尾盤跌幅再度擴大，最終收報６﹒８２４０瀉３２０點
，失守６﹒８０及６﹒８１及８﹒８２關口，連續第四日下跌，且創自９月１１日以來近兩周新
低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌８０點子，報６﹒８３３３，暫失６﹒８３關。

＊人民幣短期料維持震盪偏弱＊

　　交易員稱，二次疫情爆發擔憂推升市場避險情緒，美元延續升勢、人民幣承壓下行；預計短
期匯價將維持震盪偏弱。本周伊始全球風險資產齊走弱，人民幣作為風險貨幣亦有一定調整壓力
；而在跌破６﹒８元關口後未及時收復失地，境外止損盤亦湧出；在外圍避險情緒持續的情況下
，人民幣料難走出反彈行情。
　　不過，中國建設銀行金融市場部稱，美元指數有明顯的選前走強趨勢，但今年大選前，美指
持續走強的局面可能不會再現。一方面疫情衝擊下美國經濟復蘇要慢於主要經濟體，尤其是慢於
歐元區經濟復甦速度，歐元如果走強，對美元指數形成壓制。另一方面，為了應對疫情的衝擊，
美國聯儲局推出了無限量寬鬆政策，其資產負債表的擴張史無前例，亦對美元指數造成壓力。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８０２８，較上個交易日跌４２點子，連
貶第四日，續創逾一周新低，上個交易日報６﹒７９８６。（ｊｔ）

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