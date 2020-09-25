《陸言堂－陳永陸》樂遊如能成功私有化，可為股東等締造多贏局面

《陸言堂》港股昨日（２４日）顯著下跌，除了因為美股急跌的因素外，中國國慶假期將近

，內地投資者採取較為觀望的態度，亦影響了港股的表現。不過，從ＶＩＸ的走勢分析美股標普

５００指數的走勢，應該已接近見到短期底部，至於Ａ股下跌但成交不多，明顯只是假期令承接

力不足，加上港股亦出現同樣情況，在沒有明顯沽壓下，相信恆指再跌的空間有限，反而在下周

二（２９日）期指結算前後，或有機會回升至接近２４０００點的水平。當然，長線仍然會受中

美的因素所影響，尤其是美國大選將近，相信１０月份的消息面會較多，同時會影響港股會出現

較波動的情況。



樂遊（０１０８９）探討多時的私有化方案終於拍板，騰訊（００７００）全資附屬公司意

像架構投資（香港）有限公司以接近樂遊兩年高位的每股３﹒３２１９港元提出私有化。樂遊中

期業績報告顯示，截至去年６月底止公司每股資產淨值僅約０﹒０８美元（約０﹒６２４港元）

，反映要約價相當理想，收購方可謂誠意十足。



有市場分析指出騰訊收購樂遊是看中其旗艦遊戲《Ｗａｒｆｒａｍｅ》的潛力，因為該遊戲

自上線以來大受歡迎、好評不斷，一旦私有化成功，《Ｗａｒｆｒａｍｅ》有望借助騰訊的影響

力加快發展為手遊，大大增加遊戲的滲透度。事實上，除了《Ｗａｒｆｒａｍｅ》這個考量外，

樂遊本身主要從事ＰＣ及遊戲機主機端視頻遊戲的開發及發行，是全球多人在線免費遊戲市場的

領導者之一，在全球擁有包括Ｄｉｇｉｔａｌ Ｅｘｔｒｅｍｅｓ和Ｓｐｌａｓｈ

Ｄａｍａｇｅ在內多個ＡＡＡ級遊戲開發工作室，有利於騰訊進一步優化其研發實力。



私有化相信有利騰訊和樂遊的長遠發展，因為兩者整合可減少同業競爭，當中產生的協同效

應可有效提升管理與運營效率，並進一步優化全球化業務布局和競爭優勢。對騰訊而言，私有化

樂遊可擴展旗下遊戲市場布局和擴大其盈利基礎，進一步鞏固其市場領導地位。值得留意的是，

騰訊近十年重金收購多家外國遊戲行業公司，而樂遊的收益主要來自加拿大市場，私有化可進一

步擴大騰訊的遊戲業務版圖。



新型冠狀病毒疫情爆發以來，港股走勢反覆。近月，美國大選臨近，中美博弈升溫，加上地

緣局勢緊張，港股繼續承壓，早前被熱炒的新經濟股開始呈現回落之勢，而屬新經濟股一員的樂

遊亦恐受波及。市場前景不明，加上考慮到過往曾有上市公司因私有化失敗後股價直瀉，令大量

小股東蒙受損失的前車之鑑，本次溢價的私有化方案對小股東而言未嘗不是一個套現良機。因此

，樂遊如能成功實現私有化，可為公司自身、騰訊及廣大股東締造多贏局面。

《獨立股評人 陳永陸》



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