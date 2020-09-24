《豪匯有期－陳健豪》暫時避開英鎊及紐元

《豪匯有期》美匯指數自９月開始在９１﹒７低位起反彈，過去兩星期則窄幅在９２﹒７－

９３﹒７整固，更在星期初一度想下試好淡分水嶺之９２﹒４水平，然後在本周終於發力，一舉

從９２﹒７大幅抽升至９４水平。早在月初美匯指數跌至９１﹒７時，剛巧當時是農曆７月鬼門

關打開，我就指美元逃生門同樣打開，美匯指數在一條由２００１年起延伸至今的上升趨勢線得

到支持而反彈，預計目標在９４－９４﹒５水平，記得當時在網台節目中，有網民就質疑美元走

勢弱，能反彈至９３水平已偷笑了，三星期過去，終證明我的看法正確。



當然，方向正確不代表能賺錢，在過去兩星期中美元反彈亦非一帆風順，尤以過去兩星期窄

幅爭持，即使在同一貨幣對例如歐元兌美元，我亦先後多次買入及賣出，原因是即使反彈也是一

個過程，例如在極端情況下市場一面倒看淡美元，在過去的兩星期，隨著市場逐漸忘記美元的負

面因素，例如疫情確診人數開始穩定、經濟數據開始穩定、聯儲局上調今年經濟增長預期等，轉

而開始關注外圍消息如歐洲、英國疫情反覆、歐洲央行官員關注歐元匯率過強、英倫銀行提及負

利率、英國脫歐談判未有進展等消息，亦直接令佔美匯指數近７成比重的歐元及英鎊回落等，都

令市場由９成投資者看淡美元可能轉為６、４之比，這從截至９月１５日的芝商所外匯期貨中，

歐元好倉由早前的２０萬張以上減少至１７萬８千張，不過１７萬張好倉仍是一個誇張的數字，

但相信３月份高位１﹒１５００－１﹒１６５０之間慢慢累積歐元仍是一個不錯的策略吸納歐元

，上方阻力已明顯見於１﹒１７７０－１﹒１８００之間，暫時可在此區間先行整固。



未來一星期，市場除將繼續關注美國國會就新一輪紓困方案的進展外，亦關注美國總統首場

辯論大會，同時歐盟與英國將於下周一再次恢復脫歐貿易談判，既然短線市場氣氛聚焦外幣不利

因素，在渣強沽弱的原則下，暫時仍建議持有英鎊及正在為負利率作準備的紐元兌美元淡倉，其

中英鎊在１﹒２６水平或會先出現反彈，關鍵阻力在１﹒２８６０及１﹒３０５０，預計將在

１﹒２６－１﹒３０之間整固。至於紐元則於０﹒６８水平出現雙頂型態，即市支持區在

０﹒６５００－０﹒６５４０，若要吸納外幣，暫時仍以歐元及澳元為重心，其中澳元雖然有副

行長指負利率為可用工具，但相信只以備不時之需，本周支持區在０﹒７０２０－０﹒７０５０

有明顯支持，上方則以０﹒７２６０為關鍵阻力。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》



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