《新股上市》明源雲暗盤收報２５﹒１５元，每手賺８６５０元

《經濟通通訊社２４日專訊》明源雲（００９０９）明日掛牌，輝立暗盤收報２５﹒１５元
，較招股價１６﹒５元高出５２﹒４２％，一手１０００股，未計手續費每手賺８６５０元。
富途暗盤方面，收報２４﹒６５元，較招股價高４９﹒３９％。（ｃｗ）
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