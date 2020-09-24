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24/09/2020 18:40

《新股上市》明源雲暗盤收報２５﹒１５元，每手賺８６５０元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》明源雲（００９０９）明日掛牌，輝立暗盤收報２５﹒１５元
，較招股價１６﹒５元高出５２﹒４２％，一手１０００股，未計手續費每手賺８６５０元。　
　　富途暗盤方面，收報２４﹒６５元，較招股價高４９﹒３９％。（ｃｗ）

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