《新股上市》嘉和生物獲泰格醫藥斥２２００萬美元認購

《經濟通通訊社２４日專訊》杭州泰格醫藥（０３３４７）（深：３００３４７）公布，擬

以自籌資金約２２００萬美元，以基石投資者身份參與認購嘉和生物藥業（０６９９８）股份。

該集團指，有關投資可結合本身在醫藥臨床研究方面拓展投資渠道，獲取投資收益。

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