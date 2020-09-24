《ＩＰＯ反應》寶尊電商每股定價８２﹒９元，低上限價２０％

《經濟通通訊社２４日專訊》寶尊電商（０９９９１）公布，每股招股定價為８２﹒９元，
較發售價上限１０３﹒９元低約２０﹒２％。
該集團指，將集資約３３﹒１６億元，其中約２０％用於擴充品牌合作夥伴網絡、約２５％
用於加強數字營銷及配送能力、約３０％用於潛在戰略聯盟和約１０％用於投資科技及創新，餘
額則用於潛在併購機會。該股預期於本月２９日於主板上市。（ｗｈ）
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