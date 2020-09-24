《日入而息》英國被港府列高風險地區，明源雲暗盤升５２％

《今天重點》﹡明源雲暗盤收報２５﹒１５元，每手賺８６５０元

﹡恆大指網上流傳有關其重組情況文件為憑空捏造，已向公安報案

﹡政府將英國加入高風險地區名單，今刊憲下月起生效

﹡本港新增７宗確診，其中４宗為輸入個案

﹡黃之鋒古思堯被捕，涉非法集結及違反《禁蒙面法》



《即日市況》﹡外圍拖累港股跌４３１點收２３３１１近四個月低，科指挫逾二百點



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１﹒７％，外資流出１２２億元兩個月最多



《美元匯價》﹡歐洲或需加強疫控措施，歐元短線仍受壓；歐元最新報１﹒１６４６╱

４７，日圓最新報１０５﹒４９╱５０



《公司業績》﹡宏強控股（０８２６２）年度純利下跌８５％至２３６萬元，不派息

﹡威鋮國際（０１００２）全年虧損收窄至３３７２萬元人民幣，不派息

﹡ＮＯＭＡＤ（０８６４５）年度盈轉虧近５２萬令吉，不派息

﹡國際娛樂（０１００９）年度虧損擴大至２﹒８億元，不派息

﹡遠見控股（００８６２）年度虧損擴大至１﹒０８億元，不派息

﹡大健康國際（０２２１１）全年虧損擴大至４﹒９１億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡中譽集團（００９８５）於公開市場收購１６９萬股徽商銀行Ｈ股，涉

４３０萬元

﹡立德教育（０１４４９）董事長持股升至至７４﹒５％，或再增持

﹡港鐵（０００６６）將軍澳日出康城第１３期項目共收３５份意向書

﹡匯豐正式推出「匯豐機匯」平台，為本港中小企提升數碼支援

﹡榮暉控股（０８２１３）出售白熊咖喱業務

﹡翼辰實業（０１５９６）擬發最多２﹒９９億股Ａ股

﹡皇冠環球（００７２７）取消中山達興豪苑租約

﹡ＣＷＴ ＩＮＴ’Ｌ（００５２１）已達成復牌條件，擬明日復牌

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）１４０萬股

﹡德利機械（０２１０２）將於１０月６日轉往主板上市



《國企紅籌》﹡常程離職聯想（００９９２）３天即到小米任副總裁，聯想要求其賠償及離

職

﹡中國太平（００９６６）羅熹因工作調動辭任董事長等職務



《中國要聞》﹡深交所與珠海市政府達成合作，助力當地公司上市融資

﹡長春市加強樓市調控，首套房貸首付比例不低於三成等

﹡ＷｅＷｏｒｋ中國業務轉讓予風投機構，改收服務費

﹡三大航發布１０月國際航班計劃，涉及亞洲的航線增多

﹡山東省政府與騰訊（００７００）簽署戰略合作協議

﹡中辦國辦為市縣賣地收入用途設限，目標逾半振興農村

﹡水利部表示水利災後恢復重建約需投資８４０億元

﹡四川省政府分別與工行、融創中國簽署戰略合作協議

﹡全國高速公路國慶長假期間免收私家車通行費

﹡特斯拉新版本Ｍｏｄｅｌ Ｓ內地售１１７﹒５萬元起

﹡習近平稱續深化供銷社改革，為推進鄉村振興貢獻力量

﹡范一飛稱將符合條件互聯網企業納入金融控股公司監管

﹡包學勤案餘波不絕，中信銀行深圳分行長受賄囚１５年

﹡汪洋冀民主黨派等團體完善調研成果，推進改革創新

﹡發改委表示加快新能源車充電站建設，加大５Ｇ建設投資

﹡劉昆出席東盟與中日韓財長和央行行長視頻會議

﹡上海發布臨港創新型產業規劃，發展集成電路產業集群

﹡ＯＰＰＯ表示ＣｏｌｏｒＯＳ月活用戶數量突破３﹒７億

﹡胡錫進稱一旦美國在台部署軍隊，解放軍勢必採取行動

﹡芝商所將推水指數期貨

﹡海關對２１９名倒賣代購個人禁購離島免稅商品三年

﹡財政部表示首八月全國發行地方政府債券４﹒９６萬億元

﹡數據顯示今年可轉債發行放量，企業可選融資工具不多

﹡人行１２００億逆回購利率持平，淨投放１００億

﹡外交部表示禁兩名澳洲「反華學者」入境屬中國主權事務

﹡商務部表示不可靠實體清單正審慎開展工作，無預設企業；希望美方能為企

業投資提供公平穩定營商環境；將依法處理字節跳動技術出口許可申請

﹡環時稱中國已禁止兩名澳洲反華學者入境

﹡支付寶螞蟻集團「外灘大會」今開幕，發布區塊鏈平台

﹡吳清稱上海將加大金融科技政策供給

﹡螞蟻平台年度活躍交易用戶５億，平均持倉３００天；螞蟻推

Ａｌｉｐａｙ＋解決方案，冀連結全球數字錢包；螞蟻集團井賢棟：建設新

金融體系最重要的資產是數據；螞蟻集團胡曉明稱上市後最重要的事是投技

術

﹡官媒表示上海放寬落戶反映老齡化嚴重，人才留滬意欲減

﹡華為表示美國「清潔網絡」未對其５Ｇ業務構成明確影響；華為發布雲知識

計算解決方案，結合行業知識與ＡＩ

﹡范一飛稱數字人民幣取得階段性成果，概念股快速走高

﹡長江電力通過ＧＤＲ融資至少２９億美元，周五開始交易

﹡國防部表示解放軍台海演練針對外部勢力和台獨分裂分子

﹡歐盟計劃對中國光纜出口商徵收反傾銷關稅

﹡上金所表示金銀價格波動顯著增大，市場風險明顯加劇

﹡交通運輸部表示８月交通固定資產投資同比增近１７％

﹡廣東省長表示深圳全社會研發投入佔ＧＤＰ比重達４﹒９％



《寶島快訊》﹡台股收挫２﹒５％報１２２６４﹒３８點，連跌四日



《其他消息》﹡黃之鋒古思堯被捕，涉非法集結及違反《禁蒙面法》

﹡八大商會會見蘇偉文，倡放寬首置釐印費及按揭成數

﹡民主黨表示政府應規定所有物管公司將抗疫津貼回饋業主

﹡證監會推ｆｂ專頁，提醒注意社交媒體騙局

﹡ＦＣＣ反對修改傳媒代表定義，外交部駐港公署促停止插手香港事務

﹡多個傳媒工會斥警方誤導公眾，促撤修訂傳媒定義

﹡周浩鼎指英美皆有量刑委員會，梁家傑：恐削弱司法權

﹡湯家驊稱有個別政治勢力向司法系統施壓，無助維護一國兩制

﹡戴啟思稱不認為法官裁決有政治考慮，公眾欠理據批法官削司法獨立

﹡劉鳴煒稱海洋公園搬入竹篙灣的建議昂貴且不可行

﹡３男涉去年沙田示威，暴動罪成囚３年４個月及４年

﹡葉建源稱校園受政治波及，籲政府不再處理匿名投訴；校園受政治波及，籲

政府不再處理匿名投訴

﹡本港８月出口跌幅收窄至２﹒３％，連跌６個月

﹡旅發局擬推購物換領計劃，鼓勵市民本地遊

﹡海洋公園下月推「森度遊」，讓遊客園內做瑜伽冥想

﹡深股通額度全日流走５４﹒４億元；滬股通額度全日流走逾５１億元，外資

淨流出近１２２億

﹡交易中心表示債券通投資者備案後可與香港結算行直接交易

﹡花旗集團推出數碼ＥＴＦ下單平台

﹡保柏推Ｈｅｒｏ非凡自願醫保，「二人同行一人價錢」

﹡人行香港發行１００億人幣央行票據，利率２﹒６８％

﹡瑞典公司停止向港警供應數據提取服務，並將撤出香港

﹡沙田瀝源邨三級火，有住客爬出窗外等待救援

﹡商會稱凍結最低工資可以接受，工會形容變相減薪



《其他消息》﹡本港新增７宗確診，其中４宗為輸入個案

﹡政府將英國加入高風險地區名單，今刊憲下月起生效

﹡特朗普稱可能取消食藥局有關疫苗批准標準規定

﹡傳英國進行疫苗試驗，並由倫敦帝國學院負責

﹡康文署表示受疫情響的博物館通行證指定時間可免費入場

﹡瑪嘉烈醫院８３歲女患者離世，累計１０４人病逝

﹡鍾南山稱大規模接種新冠疫苗需１至２年時間

﹡高永文稱愈早擴大高風險地區名單愈好

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