《油金掠影》疫情反彈限制油價漲幅，金價見兩月低後倒升

《經濟通通訊社２５日專訊》雖然美國上周油儲下降，但歐洲多個國家因疫情反彈而再次實

施旅行限制措施，因而限制油價漲幅。周四（２４日）布油期貨上漲０﹒４％至４１﹒９４元（

美元﹒下同）；紐油期貨則漲１％，收報４０﹒３１元。布油較紐油升水降至５月底以來最低收

市水平，紐油其中一日收市價較布油高。

值得留意的是，美國上周首次申請失業金的人數意外增加，反映經濟復甦動力正流失。同時

由於旅行受限，致當地燃料需求續低迷，從美國能源信息署（ＥＩＡ）數據指，上周四周平均汽

油需求較去同期降９％，且市場仍警惕利比亞恢復原油出口。



＊聯儲官員重申「鴿派」政策，金價觸兩月低後倒升＊



由於美聯儲官員重申「鴿派」貨幣政策至勞動力復甦或通脹率達２％，且美元回軟，金價於

周四先見觸兩個月低位後倒升。１２月美國黃金期貨期貨收升０﹒５％至１８７６﹒９元；現價

金曾漲０﹒６％至１８７４﹒９３元，現時則微跌０﹒１４％至１８６５﹒５２元；而美元指數

曾觸兩個月高後回軟，收跌０﹒１％。

自８月金價觸紀錄高位，金價至今已走低約一成，受累美國國會磋商刺激經濟政策陷入僵局

，和市場對政府推出刺激措施的憧憬減弱。

其他貴金屬方面，白銀觸兩個月低位後倒升，曾漲１﹒８％至２３﹒２８元，現時則跌０﹒

３２％報２３﹒０７元；而鈀金觸近一個月低後亦倒升，曾漲０﹒４％至２２２９﹒８３元，現

時則跌０﹒１６％至２２３３﹒９３元。（ｊｃ）

