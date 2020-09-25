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即市新聞

25/09/2020 07:50

《油金掠影》疫情反彈限制油價漲幅，金價見兩月低後倒升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》雖然美國上周油儲下降，但歐洲多個國家因疫情反彈而再次實
施旅行限制措施，因而限制油價漲幅。周四（２４日）布油期貨上漲０﹒４％至４１﹒９４元（
美元﹒下同）；紐油期貨則漲１％，收報４０﹒３１元。布油較紐油升水降至５月底以來最低收
市水平，紐油其中一日收市價較布油高。
　　值得留意的是，美國上周首次申請失業金的人數意外增加，反映經濟復甦動力正流失。同時
由於旅行受限，致當地燃料需求續低迷，從美國能源信息署（ＥＩＡ）數據指，上周四周平均汽
油需求較去同期降９％，且市場仍警惕利比亞恢復原油出口。

＊聯儲官員重申「鴿派」政策，金價觸兩月低後倒升＊

　　由於美聯儲官員重申「鴿派」貨幣政策至勞動力復甦或通脹率達２％，且美元回軟，金價於
周四先見觸兩個月低位後倒升。１２月美國黃金期貨期貨收升０﹒５％至１８７６﹒９元；現價
金曾漲０﹒６％至１８７４﹒９３元，現時則微跌０﹒１４％至１８６５﹒５２元；而美元指數
曾觸兩個月高後回軟，收跌０﹒１％。
　　自８月金價觸紀錄高位，金價至今已走低約一成，受累美國國會磋商刺激經濟政策陷入僵局
，和市場對政府推出刺激措施的憧憬減弱。
　　其他貴金屬方面，白銀觸兩個月低位後倒升，曾漲１﹒８％至２３﹒２８元，現時則跌０﹒
３２％報２３﹒０７元；而鈀金觸近一個月低後亦倒升，曾漲０﹒４％至２２２９﹒８３元，現
時則跌０﹒１６％至２２３３﹒９３元。（ｊｃ）

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