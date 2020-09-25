《華爾街內望》傳民主黨制定新紓困方案，美股道指回升５２點

《經濟通通訊社２５日專訊》雖然美國上周初次申請失業金人數意外上升，但有傳民主黨正

制定新紓困方案，科技股有買盤，加上數據顯示新屋銷售大增，重燃市場對經濟復甦的信心，美

股周四（２４日）在震盪交投中收高。

道指高５２點或０﹒２％，報２６８１５點。標指高９點或０﹒３％，報３２４６點。納指

高３９點或０﹒３７％，報１０６７２點。華爾街恐懼指標ＶＩＸ指數徘徊在兩周高位附近，微

跌０﹒２４％至２８點。

有美國國會議員消息指，眾議院民主黨人正制定一項２﹒２萬億美元的新紓困方案，法案可

能下周付諸表決，眾議院議長佩洛西重申準備與白宮進行談判。

不過上周美國初次申請失業金人數達８７萬，高於前周８６﹒６萬。不過商務部公布，美國

上月新屋銷售升至近十四年來新高，早前成屋銷售數據亦接近十四年高位。

板塊方面，房屋建築商類股漲０﹒７３％，科技股向好，如蘋果。亞馬遜、輝達、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ。

個股方面，電動卡車製造商Ｎｉｋｏｌａ急跌９﹒６９％，其評級遭下調至「跑輸大市」，

本周或錄得歷來以來最大單周跌幅。

科技咨詢公司埃森哲（Ａｃｃｅｎｔｕｒｅ）跌７﹒０４％，公司預測本季營收遜預期。加

拿大安全軟件公司黑莓跌１﹒０４％，其季度營收意外出現增長，但股價及後由升轉跌。

十年期國債收益率跌０﹒７個基點，報０﹒６６９％。（ａｌ）

