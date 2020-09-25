《運籌帷幄－梁業豪》港股仍有再跌空間嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和３２﹒５％，局
勢則均屬顯著向淡。恆指期貨陰陽燭日線圖上，價位的表現每下愈況，「一浪低於一浪」的局勢
仍在發展中。圖表形勢尚屬全面向淡，好友明顯地處於下風；本欄認為，若非有突發性的重大利
好消息出現，當前淡勢難以被正式扭轉。此外，短期阻力繼續逐級下移；價位跌抵２３１６３後
，下站支持須看５月２９日低位２２３８９，代表價位仍有７７４點下跌空間。
當然，淡友未必可以成功攻抵２２３８９關口，亦有可能於跌抵該支持位後再呈急挫，跌向
３月１９日低位２０９６５。也許大家認為價位無大可能到達該目標，但於本周初筆者開始看淡
本月市況，其後一直堅持這個看法的時候，何嘗不是有很多讀者朋友不相信嗎？最重要的，是筆
者提供了很多客觀的理據，去支持自己看淡後市。因此，筆者希望大家懂得欣賞自己的專業分析
方法，而且只著眼於筆者是否測中市況的表現。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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